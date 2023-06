सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं. इसी कड़ी में पुलिस की कसौली टीम ने गश्त के दौरान दो गाड़ियों से देसी अंग्रेजी और बीयर की शराब बोतलें बरामद की हैं. जिसको लेकर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. एएसपी सोलन योगेश रोलटा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों गाड़ियों में से शराब की कुल 32 पेटीयों से 383 देसी अंग्रेजी व बीयर की अवैध शराब बरामद हुई हैं.

383 अवैध बोतलें बरामद: एएसपी सोलन योगेश रोलटा ने बताया कि पुलिस थाना कसौली की टीम प्रभारी थाना के नेतृत्व में गश्त के दौरान चण्डी बाजार में मौजूद थी. तभी गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि डाकरा पुल सड़क से च्यावणी भटान लिंक रोड़ पर गाड़ी न0 CH01BZ-8119 से शराब देसी और अंग्रेजी को गाड़ी न0 HP12D-0727 में लोड किया जा रहा है. जो शराब चण्डीगढ़ की तरफ से अवैध लाई गई है. मौके पर गाड़ी न0 HP12D-0727 से कुल 131 बोतलें बरामद की गई है. वहीं दूसरी गाड़ी न0 CH 01BZ-8119 से कुल बोतलें 252 बरामद हुई है.

दो गाड़ियों में चंडीगढ़ से लाई जा रही थी बोतलें: एएसपी सोलन योगेश रोलटा ने बताया कि दोनों गाड़ियों में से शराब की कुल 32 गता पेटियों में 383 बोतलें शराब देसी, अंग्रेजी व बीयर For Sale in UT Chandigarh Only बरामद हुई है. मौके पर दोनों गाड़ी चालक इतनी अधिक मात्रा में अपने कब्जा में शराब रखने के बारे कोई भी लाईंसैंस/परमीट पुलिस के सामने पेश न कर सके. इस सदंर्भ में पुलिस थाना कसौली में एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है.

