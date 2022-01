पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश में अवैध शराब माफियाओं (Himachal Police campaign against smuggler) पर कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में पांवटा साहिब वन विभाग की टीम ने जांझली बीट के जंगलों में अवैध शराब (illegal liquor business in himachal) की भट्टियों को मौके पर तहस-नहस कर दिया है. दरअसल वन विभाग ने जंगलों में अवैध शराब बनाने वाले माफियाओं के लिए विशेष अभियान चलाया है. पांवटा डीएफओ की ओर से हर क्षेत्र में टीमें गठित की गई हैं.

मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर श्री रेणुका जी वन मंडल के जांझली बीट के जंगलों में दबिश देकर अवैध शराब की तीन भट्टियों (paonta police destroyed illegal liquor) और 800 लीटर लाहन को नष्ट कर दिया है. वन विभाग की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है.

उधर, पांवटा साहिब के डीएफओ कुनाल अंग्रीश (dfo paonta on illegal liquor) ने मामले की पुष्टि की है. डीएफओ कुनाल अंग्रीश ने बताया कि टीम ने जंगल में जाकर अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया. यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

