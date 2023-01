नाहन/सिरमौर: सिरमौर जिले में एक 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी भी नाबालिग है. आरोपी 17 साल का है. मामला उपमंडल शिलाई से जुड़ा है. पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

जानकारी के अनुसार जब बच्चे खेल रहे थे, तो इसी बीच 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी 8 साल की नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर ले गया. तभी उसने दुष्कर्म की इस घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद पीड़ित बच्ची रोते हुए घर पहुंची और अपनी मां को सारी घटना की जानकारी दी. परिजन पीड़ित को अस्पताल ले गए. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है. (Rape Case in Sirmaur)

मामले की पुष्टि सिरमौर जिले के एसपी रमन कुमार मीणा (SP Raman Kumar Meena) ने की है. उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. (8 year old minor girl raped in Sirmaur) (minor Girl raped in Sirmaur) (Rape incident in Himachal Pradesh)

