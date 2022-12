नाहन: जिला मुख्यालय नाहन में एक 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. लिहाजा पुलिस ने एफएसएल की टीम को मुआयना करने के लिए बुलाया है. फिलहाल शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मानकर चल रही है, लेकिन संदिग्ध मौत की वजह से पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. (22 year old youth Dead body found in Nahan) (Dead body found in Nahan) (22 year man died in Nahan)

मृतक की पहचान संगड़ाह उपमंडल के कडोली गांव के रोहित कुमार के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक मृतक रोहित कुछ अरसे से नाहन अस्पताल के आसपास अपनी 19 वर्षीय पत्नी के साथ रह रहा था. जांच में सामने आया है कि रोहित ने एक साल पहले ही विवाह किया था. प्रेम विवाह के बाद वह नाहन में ही रह रहा था.

रोहित को गंभीर अवस्था में नाहन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. कॉलेज प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को दी. बताया जा रहा है कि मृतक के शरीर पर कुछ चोटों के निशान भी थे. संदिग्ध मौत के चलते शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. हालांकि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा.

मामले की संजीदगी को देखते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर मीनाक्षी शाह ने भी मौके का दौरा किया. पुलिस को कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है. उधर पूछे जाने पर डीएसपी हेडक्वार्टर मीनाक्षी शाह ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन किसी भी आशंका को दूर करने के लिए एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

