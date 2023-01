शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नए साल के पहले दिन भी जाम की स्थिति जस की तस बनी हुई है. कई टूरिस्ट नए साल का जश्न मनाकर वापस अपने घर जा रहे हैं तो कई लोग अभी भी शिमला आ रहे हैं. जिससे शहर में जाम लग रहा है. बीते 24 घंटे में शिमला में लगभग 12 हजार गाड़ियां पहुंची. शिमला पुलिस का कहना है कि ज्यादातर टूरिस्टों को वापस जाने के लिए बाईपास रोड का इस्तेमाल करना चाहिए. (Traffic Jam problem in Shimla on New Year) (Traffic Jam problem in Shimla)

बाईपास रोड का इस्तेमाल करने से शिमला में जाम कम लगेगा, जबकि शिमला शहर के अंदर सर्कुलर रोड पर एक साथ गाड़ियों के जमावड़े से जाम लगता है. टूटीकंडी, भट्टाकुफर और ढली बाईपास से पर्यटक सीधे शोघी पहुंच सकते हैं. शिमला में सबसे ज्यादा जाम की परेशानी 103 रोड से विधानसभा, छराबड़ा से ढली, संजौली से पुराना बस स्टैंड, बालूगंज से समरहिल तक है. दोनों तरफ से ट्रैफिक का फ्लो बढ़ने से यहां पर जाम की स्थिति बनती है.

कई जगह बेतरतीब पार्किंग भी होती है. इस कारण भी अकसर जाम लग जाता है. सुबह 7 बजे से ही ओल्ड बस स्टैंड से लेकर न्यू बस स्टैंड टूटीकंडी के लिए एचआरटीसी की ओर से शटल बसें शुरू कर दी गई हैं. ऐसे में रिज, माल रोड, लक्कड़ बाजार, संजौली और ढली एरिया से आने वाले लोग शटल बसों के माध्यम से सीधे न्यू बस स्टैंड पहुंच सकते हैं. इससे वे ट्रैफिक जाम से भी बच सकते हैं.

बता दें कि राजधानी शिमला में नए साल के जश्न के लिए बाहरी राज्यों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे. कई पर्यटक शिमला में जश्न मनाकर वापस अपने घरों को लौट रहे हैं. तो वहीं, कई पर्यटक अभी भी शिमला की और आ रहे हैं. ऐसे में शिमला में पर्यटकों की गाड़ियों के कारण जाम की स्थिति जस की तस बनी हुई है.

