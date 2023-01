प्रबोध सक्सेना ने संभाला मुख्य सचिव का पदभार, कहा- सरकार की प्राथमिकताओं को पूरा करना लक्ष्य

हिमाचल में आज प्रबोध सक्सेना ने मुख्य सचिव का पदभार सोमवार को संभाल लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं को पूरा करने लक्ष्य रहेगा. (Prabodh Saxena took over as Chief Secretary)

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माता हिडिंबा की पूजा कर Manali Winter Carnival 2023 का किया आगाज

मनाली विंटर कार्निवल 2023 का आगाज हो गया है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माता हिडिंबा की पूजा कर कार्निवल का आगाज किया. (Manali Winter Carnival 2023 begins)

रामपुर में धूमधाम के साथ मनाया गया देवता साहिब छतरखंड पंचवीर का जन्म दिवस

रामपुर के ब्रांदली में देवता साहिब छतरखंड पंचवीर का जन्म दिवस मनाया गया. दूर-दूर से श्रद्धालु देवता छतरखंड का आशीर्वाद लेने पहुंचे. बता दें कि देवता साहिब छतरखंड पंचवीर न्याय के देवता भी माने जाते हैं. (Birthday of devta Sahib Chatarkhand)

बिलासपुर में कड़कड़ाती ठंड में गरीबों को रैन बसेरा देगा आसरा, 2 साल में ठंड से हो चुकी 2 मौतें

सर्द रातों में बिलासपुर में अब गरीब लोगों को रात सड़कों पर नहीं गुजारनी पड़ेगी. जिला प्रशासन ने रैन बसेरा सुविधा शुरू की है. प्रशासन ने यह कदम पिछले 2 सालों में 2 मौतें ठंड के चलते होने के चलते उठाया है. (night shelter facility started in Bilaspur)

CM सुखविंदर सिंह का दिल्ली दौरा आज, कैबिनेट विस्तार को लेकर आलाकमान से मंथन की संभावना

सीएम सुखविंदर सिंह 4 जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के पहले आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे. इस दौरान वह कांग्रेस के बड़े नेताओं से कैबिनेट विस्तार को लेकर मंथन करेंगे. सीएम का यह दौरा कैबिनेट विस्तार को लेकर अहम माना जा रहा है. वहीं, कुछ कांग्रेस नेताओं का भी दिल्ली आने-जाने का दौर जारी है,ताकि मंत्रिमंडल में जगह मिल सके. (CM Sukhvinder Singh will visit Delhi today)

कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में तीन दिवसीय पेंटिंग एग्जीबिशन शुरू, 35 कलाकार ले रहे भाग

धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में तीन दिवसीय इंटरनेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन का वीरवार को शुभारंभ किया गया. इस एग्जीबिशन में 5 देशों सहित भारत के विभिन्न राज्यों के 35 आर्टिस्ट भाग ले रहे हैं. (Three Day Painting exhibition in Kangra) (Kangra Art Museum Dharamshala)

JOA IT Paper Leak Case: उमा आजाद का रिकॉर्ड लेने फिर आयोग पहुंची विजिलेंस, 20 साल के सर्विस रिकॉर्ड का स्कैन

जेओए आईटी पेपर लीक मामले में जांच जारी है. मुख्य आरोपी उमा आजाद के सर्विस रिकॉर्ड को अब विजिलेंस की टीम खंगाल रही है. इस मामले में कर्मचारी चयन आयोग के उच्च अधिकारियों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है. पढ़ें पूरी खबर...(JOA IT Paper Leak Case)

बीजेपी को 5 साल से पहले मिल जाएगी सत्ता, जयराम ठाकुर ने दिए 'ऑपरेशन लोटस' के संकेत

हिमाचल में बीजेपी को 5 साल से पहले ही सत्ता मिल जाएगी. ये बात हम नहीं कर रहे, बल्कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (Leader of Opposition Jairam Thakur) ने ये बात रविवार को मंडी सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि जोरदार तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाई जाएगी. लेकिन हो सकता है कि सत्ता के लिए पांच वर्षों का इंतजार न करना पड़े.

अनाथ बच्चों का सारा खर्च उठाएगी सुक्खू सरकार, 101 करोड़ से मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष की स्थापना

सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई दी. उन्होंने कहा कि नए साल के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष की स्थापना की. यह कोष अनाथ आश्रमों सहित अन्य संस्थानों में रह रहे निराश्रित बच्चों के लिए होगा. पढ़ें पूरी खबर... (mukhyamantri sukhashraya kosh)

नए साल पर मंदिरों में लगी भीड़, श्री नैना देवी में उमड़ा भक्तों का सैलाब

हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में नव वर्ष मेला के दौरान भक्तों का सैलाब उमड़ा. जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है की बीती रात से लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं ने माता श्री नैना देवी के दर्शन करके अपने नववर्ष का आगाज किया, ताकि पूरा वर्ष माता की कृपा उनके परिवार पर बनी रहे. नव वर्ष के उपलक्ष्य पर पंजाब की समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा रंग-बिरंगे फूलों और लाइटों से मंदिर को सजाया गया है, जो दूर-दूर तक प्राकृतिक सौंदर्य की अपार छटा बिखेर रहा था.