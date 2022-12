WHO की फेलोशिप पर हमीरपुर के अमरनाथ ने इंग्लैंड में किया था शोध, अब मिलेगा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022

हमीरपुर के अमरनाथ शर्मा को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए उन्हें अब ICMLS (इंडियन कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस) लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिलेगा. (Lab Technician Amarnath Sharma) (Lifetime Achievement Award)

हिमाचल में मतगणना से पहले धर्मशाला में आज भाजपा की बैठक, कार्यकर्ताओं से CM जयराम लेंगे फीडबैक

हिमाचल में विधानसभा चुनाव की मतगणना (Himachal election 2022) का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है. 8 दिसंबर को मतगणना होनी है. सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होने के बाद से 10:30 से 11 बजे तक चुनावी रूझान आने शुरू हो जाएंगे. यानी 8 दिसबंर को यह स्पष्ट हो जाएगा कि सूबे में रिवाज बदलेगा या ताज. वहीं, मतगणना से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने आगामी रणनीति को लेकर बैठकें तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में आज सीएम जयराम ठाकुर धर्मशाला में आयोजित बीजेपी की बैठक में शिरकत करेंगे. इसके साथ ही सीएम इस दौरान कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे. (BJP meeting in Dharamshala ) (cm jairam in BJP meeting in Dharamshala)

KNH में नहीं बनेगा नया लेबर रूम, अब पुराने लेबर रूम का होगा जीर्णोद्धार

शिमला स्थित एकमात्र महिला एवं शिशु रोग कमला नेहरू अस्पताल (KNH) में बनाए गए नए लेबर रूम को अब महिलाओं को नहीं दिया जाएगा. दरअसल गायनी के डॉक्टरों ने नए लेबर रूम को छोटा होने का हवाला दिया है. ऐसे में अस्पताल प्रबंधन ने पुराने लेबर रूम की 32 लाख की लागत से पुराने लेबर रूम का ही जीर्णोद्धार किया जाएगा. (KNH Old labor room will be renovated) (New labor room will not Allotted to women in KNH)

HP election 2022: चुनाव एक, सवाल अनेक, क्या जीत के सिक्सर के साथ रिवाज भी बदल पाएंगे सीएम जयराम

हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के लिए 8 दिसंबर का इंतजार भारी हो रहा है. सत्ता का ताज किसके हिस्से आ रहा है, इसे लेकर भाजपा व कांग्रेस में चिंतन जारी है. लेकिन हिमाचल विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में पिछले अन्य चुनावों से कहीं अधिक रोचक है. सूबे में करीब चार दशक से किसी भी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हो पाई है, ऐसे में अगर बीजेपी अगर इस बार ये रिवाज बदलती है तो किसी करिश्मा से कम नहीं होगा. वहीं, इस साल अगर सीएम जयराम चुनाव में जीत जाते हैं तो यह उनका विनिंग सिक्सर होगा. (Himachal Pradesh elections result 2022)

हिमाचल में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने खोला मोर्चा, शिक्षा निदेशक से कार्रवाई की मांग

हिमाचल में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने मोर्चा खोल दिया है. छात्र अभिभावक मंच ने शिमला के कुछ निजी स्कूलों द्वारा फरवरी 2023 में 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्रों की विशेष कक्षाएं आयोजित करने के बदले छात्रों से 3000 रुपये अतिरिक्त फीस वसूलने के निर्णय की कड़ी निंदा की है. इसके साथ ही छात्र अभिभावक मंच ने उच्चतर शिक्षा निदेशक व अन्य शिक्षा अधिकारियों से इन निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पढ़ें पूरी खबर...

कालका-शिमला NH 5 पर लोड ट्रक का डीजल खत्म होने से टीटीआर चौक पर लगा जाम

कालका-शिमला नेशनल हाईवे पांच पर टीटीआर चौक के समीप एक लोड ट्रक का डीजल खत्म हो गया. इसके चलते यहां पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई. दरअसल जिस जगह पर ट्रक का डीजल खत्म हुआ है वहां सड़क पर जगह काफी कम है. यहां पर ट्रक खड़े हो जाने से एक तरफा आवाजाही हो गई है और ट्रैफिक धीमी गति से चला रहा है. जिससे जाम लग गया और जाम लगने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. एक किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आधे घंटा से अधिक समय लग रहा है. जाम की स्थिति को देखते हुए परवाणू पुलिस ने टीम को तैनात किया है जो जाम को खुलवाने में मशक्कत कर रही है. बता दें कि वीकेंड के चलते शिमला की ओर आने वाले वाहनों का फ्लो काफी अधिक है. बाहरी राज्यों से पर्यटक निजी वाहनों से कसौली, धर्मपुर, सोलन व शिमला की ओर आ रहे है.

धर्मशाला तिब्बती महिला संघ ने निकाला कैंडल मार्च, चीन का किया विरोध

तिब्बती महिला संघ ने शनिवार को धर्मशाला के मैक्लोडगंज के मुख्य चौक पर चीन के विरोध में कैंडल जुलूस निकाला. इस मौके पर तिब्बती महिला संघ की कार्यकर्ता तेनजिन यिंगसेल ने कहा कि चीनी सरकार के अधिकारी तिब्बती सांस्कृतिक पहचान को कुचलने के लिए कोविड प्रतिबंधों का दुरुपयोग कर रहे हैं. (Tibetan protest in Dharamshala) (Tibetan candle march in Dharamshala)

हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले की जांच करेगी सीबीआई, दर्ज किया केस

हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है. अब पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई करेगी. (police constable recruitment paper leak case)

सिरमौर-शिमला के सीमांत क्षेत्र में बारातियों की कार दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, 4 घायल

सिरमौर और शिमला जिले के सीमांत क्षेत्र में धारचांदना केंची के समीप एक कार दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई. सड़क दुर्घटना का पता चलते ही अन्य वाहनों में सवार बारातियों ने राहत व बचाव कार्य चला घायलों को गहरी खाई से बाहर निकाला और निजी वाहनों की मदद से 1 घायल युवक को नेरवा अस्पताल, जबकि 4 अन्य घायलों को शिलाई अस्पताल ले जाया गया. शिलाई अस्पताल पहुंचने से पहले ही एक व्यक्ति की मौत हो गई.

हमीरपुर: न्यूजीलैंड से शादी अटेंड करने आए 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत, खुशियां मातम में तब्दील

बड़सर में न्यूजीलैंड से मामा के बेटे की शादी में शरीक होने आए अश्वनी की हार्ट अटैक होने से मौत हो गई है. अश्वनी की मौत से शादी की खुशियां मातम तब्दील हो गई हैं. बताया जा रहा है कि अश्विनी अपने परिवार के साथ 6 दिसंबर को व न्यूजीलैंड वापस जाने वाले थे.