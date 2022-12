शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव परिणामों ने हमेशा की तरह एक बार फिर से प्रदेश में राज बदल दिया. अब सत्ता कांग्रेस के हाथों में होगी, लेकिन बड़ी जीत मिलते ही कांग्रेस में सीएम की कुर्सी को लेकर चर्चाओं का दौर शुरु हो गया है. क्योंकि कांग्रेस ने कोई सीएम फेस तय नहीं किया था इसलिये अब चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस की तरफ से कौन होगा हिमाचल का मुख्यमंत्री. (Himachal Election Result 2022) (CM Face of Himachal Congress)

सीएम की रेस में कई चेहरे- कांग्रेस की भीतर तीन नामों की चर्चा सीएम पद को लेकर शुरू हो गई है. पहले नंबर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का नाम कांग्रेस की हिमाचल से लेकर दिल्ली की सियासत के गलियारों में चलने लगा है. वहीं, दूसरे और तीसरे नंबर पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम है. इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और धनीराम शांडिल सहित कुछ और नामों की चर्चा जोर पकड़ रही है. (Congress won in Himachal) (who will be the next cm of himachal pradesh)

प्रतिभा सिंह: हिमाचल के 6 बार सीएम रहे वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं. वहीं, वर्तमान में पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं और मंडी लोकसभा सीट से सांसद भी हैं. इस चुनाव में वीरभद्र सिंह के देहांत के बाद उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी. ऐसे में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और 40 सीट कांग्रेस ने जीतकर भाजपा के रिवाज बदलने के दावों की ध्वस्त कर दिया. हालांकि प्रतिभा सिंह की दावेदारी पुख्ता होने पर कांग्रेस को दो उपचुनावों का सामना करना पड़ेगा. मंडी लोकसभा सीट के अलावा प्रतिभा सिंह को विधायक बनाने के लिए कौन सी सीट खाली की जाएगी. ये भी बड़ा सवाल होगा. (CM race in Himachal)

मुकेश अग्निहोत्री: ऊना जिले की हरोली सीट से मुकेश अग्निहोत्री ने लगातार पांचवी बार जीत हासिल की है. 2003, 2007, 2012 और 2017 में विधानसभा पहुंचने वाले मुकेश अग्निहोत्री कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं. वहीं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका उन्होंने दमदार तरीके से निभाई और सरकार पर सदन और बाहर दोनों जगह हमलावर रहे.

सुखविंदर सिंह सुक्खू- हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को तेज तर्रार नेता माना जाता है. नादौन सीट से चार बार विधायक रह चुके सुक्खू 2003, 2007 और 2017 में विधानसभा पहुंच चुके हैं. वीरभद्र सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए सुखविंदर सुक्खू कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं. वह चुनाव के दौरान कई जनसभाओं में ऐलान कर चुके हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो सीएम हमीरपुर से होगा.

धनीराम शांडिल और कुलदीप राठौर- सीएम की रेस में मौजूदा वक्त में पार्टी के वरिष्ठतम विधायक धनीराम शांडिल का भी नाम है. 82 साल धनीराम शांडिल तीसरी बार विधायक हैं और एक बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं. इसके अलावा 2012 में वीरभद्र सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रह चुके हैं. वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं लेकिन आलाकमान से नजदीकी उन्हें इस रेस में बनाए हुए है. अन्य विकल्पों के तौर पर ओबीसी के बड़े चेहरे प्रोफेसर चंद्र कुमार ज्वाली से विधायक बने हैं. पूर्व सांसद और मंत्री रह चुके चंद्र कुमार का लंबा सियासी अनुभव रहा है. इसके अलावा शिलाई से हर्षवर्धन चौहान भी दावेदारों की सूची में शुमार हैं. राजनीतिक परिवार संबंध रखने वाले हर्षवर्धन चौहान 5वीं बार विधायक बने हैं.

आशा कुमारी और कौल सिंह रेस से बाहर: वहीं, डलहौजी से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आशा कुमारी, राम लाल ठाकुर और द्रंग से कौल सिंह ठाकुर चुनाव हारने के बाद सीएम की रेस से बाहर हो गए हैं. चुनाव जीतने की सूरत में कौल सिंह ठाकुर प्रबल दावेदार होते. (Himachal Assembly Election Result 2022)

प्रियंका गांधी तय करेंगी मुख्यमंत्री- माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सीएम फेस का फैसला नहीं करेंगे. हिमाचल में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, ये इस बार प्रियंका गांधी तय करेंगी, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मोर्चा संभाले रखा था. (three contenders for cm in himachal)

