रामपुर/शिमला- जिला शिमला के रामपुर में सातवें राउंड में कांग्रेस के नंदलाल कुल 17629 मतों से आगे चल रहे हैं. वहीं, भाजपा के कौल नेगी को अभी तक 17565 मत मिले हैं.

रामपुर सीट के तीसरे राउंड में भाजपा के कौल नेगी 2370 मतों के साथ आगे चल रहे हैं. दुसरे नंबर पर कांग्रेस के नंदलाल को 2168 मत मिले हैं. आप के उदय डोगरा 56, बहुजन के देशराज 54, आजाद प्रत्याशी प्रीतम 8 और नोटा को 102 मत मिले हैं.

रामपुर विधानसभा क्षेत्र हिमाचल की हॉट सीटों में से एक है. रामपुर स्व. वीरभद्र सिंह के राजपरिवार की रियासत रही है. स्व. वीरभद्र सिंह का मान सम्मान यहां की जनता ने यहां से कांग्रेस को एक तरफा जीत दिलाकर बरकार रखा है. यहां की जनता स्व. वीरभद्र सिंह के नाम पर ही वोट करती है, यही वजह है कि यह कांग्रेस का गढ़ रही है. हिमाचल के पुनर्गठन के बाद अब तक हुए 11 चुनावों में से 10 बार कांग्रेस को यहां से जीत हासिल हुई है. हालांकि इस बार कांग्रेस को यहां भाजपा से कड़ी टक्कर मिल रही है. (Rampur Assembly Seat) (Rampur Assembly Seat Result 2022) (Votes Counting in Rampur)

रामपुर में मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में देखने को मिल रहा है. यहां से भाजपा ने इस सीट को जीतने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है. भाजपा ने रामपुर से युवा प्रत्याशी कौल नेगी को चुनावी मैदान में है. वहीं, कांग्रेस ने नंदलाल को रण में उतारा है. 12 नवंबर को हुई वोटिंग के अनुसार रामपुर विधानसभा क्षेत्र में अबकी बार 73.25 प्रतिशत मतदान रहा. यह चुनाव इस मायने में अलग है क्योंकि स्व. वीरभद्र सिंह के बिना यह पहला चुनाव लड़ा जा रहा है. ऐसे में भाजपा भी कांग्रेस के इस दुर्ग को भेदने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या अबकी बार भाजपा ऐसा कर पाएगी. अगर वह ऐसा करने में कामयाब होती है तो उसके लिए इस जीत के कई मायने होंगे.(Voting in Rampur) (Candidate in Rampur) (BJP Candidate in Rampur)

कौन हैं कांग्रेस उम्मीदवार नंदलाल- 68 वर्षीय नंदलाल अबकी बार भी रामपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं. पार्टी के अंदर भारी विरोध के बावजूद भी कांग्रेस ने अबकी बार उनको अपना उम्मीदवार बनाया. कांग्रेस के नाराज पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला और कांग्रेस के नेता विशेषर लाल से नामांकन पत्र दाखिल करवा दिया था, जिससे कांग्रेस की चिंता बढ़ गई थीं, मगर आखिरी समय में कांग्रेस रूठे पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को मनाने में सफल रही. कांग्रेस के बागी विशेषर लाल ने आखिरी दिन अपना नामांकन वापस लिया और उन्होंने कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ रामपुर बाजार में कांग्रेस प्रत्याशी नंदलाल के लिए प्रचार भी किया. कांग्रेस ने यहां एकजुटता दिखाने की कोशिश की है. नंदलाल के पास 57 लाख 9 हजार 793.07 रुपए की चल संपत्ति है और अचल संपत्ति 80 लाख रुपए की है. इन्होंने 1976 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एमए की है. (Congress and BJP Candidate in Rampur) (Congress Candidate in Rampur)

कौन हैं भाजपा प्रत्याशी कौल नेगी- भाजपा ने इस बार रामपुर विधानसभा सीट पर नए उम्मीदवार कौल नेगी पर दांव खेला है. वह अभी 37 वर्ष के हैं. भाजपा प्रत्याशी कौल नेगी हिमाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और वह लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं. इस बार उनको विधानसभा चुनावों में उतार कर नया दांव खेला गया है. कौल नेगी के पास 99 हजार 265 की चल संपत्ति है. इन्होंने 2010 में अपनी बीए की है. (Rampur Assembly Seat) (himachal assembly election 2022 result)

5 उम्मीदवार मैदान में, 73.25 फीसदी रहा मतदान- रामपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. इस सीट से अबकी बार 4 राजनीतिक पार्टियों व 5 निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे थे, लेकिन इनमें से 4 ने अपने नाम वापस ले लिया. इसके बाद अब कांग्रेस के नंदलाल, भाजपा के कौल सिंह नेगी, आम आदमी पार्टी के उदय डोगरा, बीएसपी के देश राज और एक निर्दलीय प्रीतम देव चुनावी मैदान में हैं. रामपुर में अबकी बार 73.25 फीसदी मतदान रहा. यहां पर कुल 76994 मतदाताओं में से 56399 ने मतदान किया. मतदान करने वालों में 29324 पुरूष और 27075 महिलाएं शामिल रहीं. मतदाताओं ने किसको सर आखों पर बिठाया है, यह तो 8 दिसंबर के चुनावी नतीज बताएंगे.