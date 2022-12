शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस नेताओं में आपसी खींचतान जारी है. बीते दिन ऑब्जर्वर द्वारा कांग्रेस के सभी विधायकों के साथ बैठक की गई और सभी की राय ली गई. इस बैठक में मुख्यमंत्री का फैसला कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ दिया गया है. वहीं, आज सुबह से ही ऑब्जर्वर दोबारा से सभी विधायकों से साथ मिल रहे हैं. खासकर प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह जहां सुबह सबसे पहले चौड़ा मैदान स्थित सेसिल होटल पहुंची. जहां एक घंटे तक चर्चा की गई. (Observers meeting in Shimla).

वहीं, मुकेश अग्निहोत्री सहित कई विधायक भी होटल में मौजूद हैं और पिछले 1 घंटे से ऑब्जर्वर के साथ बातचीत कर रहे हैं. सुखविंदर सिंह सुक्खू भी 3 विधायकों के साथ होटल पहुंचे हैं. इस दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान को मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर अधिकृत कर दिया गया है, अब वही फैसला करेंगे. उन्होंने कहा कि वे यहां सिर्फ विधायकों के साथ मिलने के लिए आए हैं. (All Congress New MLAs in Himachal)

ऑब्जर्वर कर रहे इन नेताओं से बैठक: बताया जा रहा है कि ऑब्जर्वर इन बड़े नेताओं के साथ अब होटल में ही बैठक कर रहे हैं और आपसी सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस में प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह और मुकेश का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे है. ऑब्जर्वर भी इन तीनों नेताओं से बात कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि होलीलॉज सुखविंदर सिंह सुक्खू के विरोध में उतरा है. ऐसे में सुक्खू के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है. (Who will be the CM in Himachal)

ये भी पढ़ें: 'मैं CM की रेस में नहीं', हिमाचल में जारी हंगामा के बीच बोले सुखविंदर सिंह सुक्खू