शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए 25 अक्टूबर तक की गणना के अनुसार अब कुल 55,92,828 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 67 हजार 559 सेवा मतदाता (सर्विस वोटर), 22 प्रवासी भारतीय मतदाता, 55,25,247 आम मतदाता और 38 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. (women voters in himachal) (male voters in himachal) (service voters in himachal)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि प्रदेश में इन चुनावों में महिला मतदाताओं के मुकाबले पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 28,54,945 और महिला मतदाताओं की संख्या 27,37,845 हैं. कुल 55,92,828 मतदाताओं में से 27,37,845 महिलाएं, 28,54,945 पुरुष और 38 थर्ड जेंडर हैं. (Voters in Himachal)

उन्होंने कहा कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक लगातार अपडेशन अवधि के दौरान, 23,034 मतदाता जोड़े गए और 4,157 मतदाताओं को फॉर्म-8 के माध्यम से ई-रोल में अपडेट किया गया है. राज्य में प्रति मतदान केंद्रों पर औसत मतदाता 701 है. मनीष गर्ग ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निरंतर प्रयासों के कारण, चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सुलभ और समावेशी बनाने के लिए फोटो मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद 500 नए दिव्यांगजन मतदाताओं को जोड़ा गया है.अब राज्य में उनकी संख्या 56,501 हो गई है. इसके अलावा 18-19 साल के बीच 1.93 लाख मतदाता जोड़े गए हैं. (More than 55 lakh voters cast his vote in Himachal)

12 नवबंर को मतदान: बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनाव (Himachal Assembly Elections 2022) के लिए भरे नामांकनों की छंटनी आज होगी. इसके बाद 29 अक्टूबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे. वहीं, हिमाचल में 68 विधानसभा क्षेत्रों में 12 नवंबर को चुनाव होंगे. हिमाचल में विधानसभा की कुल 68 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं. मतदान के बाद 8 दिसंबर को मतगणना होगी.

