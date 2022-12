शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए सड़क हादसे नासूर बन गए हैं. परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग और पुलिस के निरंतर प्रयास के बावजूद भी सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे. हिमाचल में हर साल औसतन तीन हजार के करीब सड़क हादसे होते हैं. हर साल एक हजार से अधिक अनमोल जीवन हादसों के कारण काल का शिकार बन जाते हैं. आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के 10 बड़े हादसों के बारे में बताएंगे. (Major Road Accident in Himachal) (Road Accident in Himachal)

कुल्लू में बच्चों समेत 13 लोगों की गई जान- हिमाचल में इस साल सबसे बड़ा हादसा 4 जुलाई को प्रदेश के कुल्लू जिले के नियोली-शानशेर मार्ग पर सैंज घाटी के जांगला इलाके में हुआ था. इस भीषण सड़क हादसा में बच्चों समेत 13 लोगों की जान गई थी. यह हादसा बस के खाई में गिरने से हुआ था.

प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हादसा भी जिला कुल्लू में 26 सितंबर को हुआ था. यह हादसा जिले के बंजार के घियागी में रात 7 से 8 बजे के बीच हुआ था. टूरिस्ट से भरा एक टेंपो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा था. जिसके कारण 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी. जबकि 10 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे.

कार पर सेब का ट्रक पलटने से तीन की मौत- 1 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बड़ा सड़क हादसा हुआ था. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी वहीं, एक व्यक्ति घायल हो गया था. हादसा शिमला के छराबड़ा के पास ग्रीन वैली में हुआ था. जहां सेब से भरा ट्रक कार पर पलट गया था.

11 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के ऊना में बड़ा हादसा हुआ था जिसमें पांच युवकों की मौत हो गई थी. जानकारी के मुताबिक, दर्दनाक हादसा ऊना के साथ लगते कुठार कलां में हुआ था. जहां दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन युवकों ने अस्पताल के रास्ते में ही दम तोड़ा था. हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ. तेज रफ्तार के कारण कार सड़क के किनारे खंभे से जा टकराई, जिसके बाद वह सड़क के किनारे खेतों में जाकर पलट गई.

ऊना पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 6 मरे- 22 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट हुआ था. इस ब्लास्ट में 6 मजदूरों की मौत हो गई थी. वहीं, 13 मजदूर बुरी तरह से झुलसे थे. इसके अलावा 5 मई को जिला रोहड़ू के समोली में शादी समारोह से वापिस अपने गांव भोलाड लौट रहे चार लोग हादसे का शिकार हो गए थे.

12 मई को शिमला के रामपुर में बेहली में एक कार खाई में जा गिरी थी. जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हादसा करीब 7 बजकर 45 मिनट पर हुआ था. वहीं, 31 मई को रामपुर के उप तहसील तकलेच से करीब 2 किलोमीटर देवठी की ओर 2 पिकअप एक साथ दुर्घटना ग्रस्त हो गई थी जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी.

मंडी में टिप्पर पर सीमेंट की दीवार गिरने से 3 मरे- 4 जुलाई को मंडी जिला मुख्यालय के समीप नगर निगम के वार्ड नंबर-1 खलियार में टिप्पर पर सीमेंट की दीवार गिरने से उसमें सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. वहीं, 19 अगस्त को मौसम का कहर ऐसा बरपा की मंडी में उपमंडल गोहर के पंचायत काशन के जडोंन गांव में देर रात एक पहाड़ी धसने से एक ही परिवार के 7 लोगों के दबने से मौत हो गई थी.

इन हादसों के अलावा भी प्रदेश में कई बड़े हादसे हुए. 26 अगस्त को उपमंडल चौपाल में एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें एक पिकअप खाई में जा गिरी और उसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, 25 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भारी बारिश के चलते दर्दनाक हादसा पेश आया . जिले के रोनहाट के समीप एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से बड़ा हादसा हुआ. इस हादसे में चार बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई. जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया था. (Road Accident in Himachal in 2022) (Accident in Himachal Pradesh in 2022)

