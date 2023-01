कर्नल धनीराम शांडिल और हर्षवर्धन चौहान ने संभाल पदभार.

शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है. आज कर्नल धनीराम शांडिल और हर्षवर्धन चौहान ने राज्य सचिवालय में अपना कार्यभार संभाल लिया है. इस दौरान राज्य सचिवालय में मंत्रियों को बधाई देने वालों की भीड़ लगी रही. मंत्री पद संभालने के बाद अब मंत्रियों को विभागों के आवंटन का इंतजार है. (Dhani Ram Shandil Took Charge as Cabinet Minister) (Harshwardhan Chauhan Took Charge as Minister)

इस मौके पर हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में सरकार राज्य में पारदर्शी लाई जाएगी और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार के सामने चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन सुक्खू सरकार सभी चुनौतियां का डटकर सामना करेगी. बीजेपी सरकार ने 75 हजार करोड़ का कर्ज हिमाचल पर डाला है.

हर्षवर्धन चौहान ने राज्य सचिवालय में बतौर कैबिनेट मंत्री संभाल पदभार.

प्रदेश की हालात खराब है, बीजेपी ने यह हालात बनाई है कि आज कर्मचारियों के वित्तीय लाभ देने के लिए भी पैसे नहीं है. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने बिना बजट के 900 संस्थान खोले, जिसके लिए करीब 5000 करोड़ के बजट की दरकार होती. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हिमाचल के हितों की धज्जियां‌ उड़ानें का काम किया है.

उन्होंने कहा कि सरकार पहले के रुके कार्यों को करवाने का काम करेगी. कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाली पहली कैबिनेट की बैठक में की जाएगी. बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भी सरकार कदम उठाएगी. रिसोर्स मोबिलाइजेशन की दिशा में भी सरकार काम करेगी.

कर्नल धनीराम शांडिल ने राज्य सचिवालय में बतौर कैबिनेट मंत्री संभाल पदभार.

ये भी पढ़ें: विक्रमादित्य सिंह ने संभाला पदभार, सैंकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे सचिवालय

वहीं, सोलन से विधायक कर्नल धनीराम राम शांडिल ने भी आज बतौर कैबिनेट मंत्री अपना कार्यभार राज्य सचिवालय में संभाल लिया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार लोगों से किए अपने सभी वादों को पूरा करेगी. इसके साथ ही हिमाचल की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए भी सरकार कदम उठाएगी. साथ ही रोजगार की दिशा में भी सकारात्मक कमद उठाए जाएंगे. (Dhani Ram Shandil took charge in Secretariat) (Cabinet Minister Dhani Ram Shandil) (Harshwardhan Chauhan took charge in Secretariat) (Cabinet Minister Harshwardhan Chauhan)

ये भी पढ़ें: Himachal Cabinet: हिमाचल मंत्रिमंडल का हुआ गठन, इन सात विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ