भारत वर्ष में कार्तिक मास में जहां दीपावली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है. तो वहीं, उससे पहले धनतेरस का त्योहार भी हर घर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी व यमराज की पूजा का विधान है. धनतेरस पर्व पर नई वस्तुएं खरीदने की परम्परा है और भारतवर्ष में हर एक परिवार इस दिन बाजार से अपने घर में कोई न कोई नई चीज खरीद कर जरूर लाता है. लोग नवीन वस्त्र, आभूषण, सोने -चांदी जैसी धातु, बर्तन आदि की खरीदारी कर संग्रह करते हैं.

कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि अबकी बार 22 अक्टूबर को शाम में 6 बजकर 3 मिनट से शुरू होकर 23 अक्टूबर को शाम 6 बजकर 4 मिनट तक रहेगी. ऐसे में धनतेरस का पर्व 23 अक्टूबर को मनाना शुभ होगा. वहीं, यमदीप 22 अक्टूबर को जलाना शुभ होगा. तिथियों के फेर के कारण जो लोग धनतेरस का व्रत रखते हैं. वह लोग 23 अक्टूबर को ही रखें, क्योंकि 23 की शाम तक प्रदोष काल है.

कार्तिक माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर को शाम 6 बजकर 2 मिनट से लेकर 23 अक्टूबर को शाम 6 बजकर 3 मिनट तक रहेगी. वहीं, पूजन का शुभ मुहूर्त 23 अक्टूबर को रविवार शाम 5 बजकर 44 मिनट से 6 बजकर 5 मिनट तक रहेगा. प्रदोष काल शाम 5 बजकर 44 मिनट से रात 8 बजकर 16 मिनट तक रहेगा और वृषभ काल शाम 6 बजकर 58 मिनट से रात 8 बजकर 54 मिनट तक रहेगा.

खरीदारी के लिए स्थिर नक्षत्र चार का संयोग : धनतेरस पर्व पर खरीदारी के लिए स्थिर नक्षत्र चार का संयोग बहुत ही समृद्धकारक बना है. यदि आप धनतेरस पर आभूषण, वस्त्र आदि खरीदना चाहते हैं तो शुभ महूर्त प्रातः 8 बजकर 11 बजे से 10 बजकर 32 बजे तक वृश्चिक लग्न, सुबह 10 बजकर 32 बजे से दोपहर 12 बजकर 36 बजे तक धनु लग्न, सुबह 11 बजकर 38 बजे से दोपहर 12 बजकर 24 बजे अभिजित, दोपहर 2 बजकर 20 बजे से दोपहर 3 बजकर 50 तक कुम्भ लग्न और दोपहर 3 बजकर 50 से शायं 5 बजकर 21 बजे तक मीन लग्न है. समृद्धिकारक है. आचार्य महेरे के मुतबिक यह समय धन-वस्त्र आभूषण संग्रह के लिए बहुत ही समृद्धिकारक है. इन महूर्त में खरीदारी करना परिवार की सुख और समृद्धि के लिए फलदायी है.

शनि हो रहे मार्गी :धनतेरस के दिन खास संयोग बन रहा है. धनतेरस के दिन शनि मार्गी हो रहे हैं. इससे धनतेरस कई राशियों के जीवन में धन, सुख और समृद्धि लाने वाला होगा. इस दिन से कई राशियों के जीवन में शुभ बदलाव आएंगे. कई राशियों के लोगों को खुशियां मिलेगी. संयोग यह भी है कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि नामक शुभ योग भी मौजूद रहेगा.

