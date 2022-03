शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट पर चर्चा के दौरान(budget session of himachal assembly) शिमला के कसुम्पटी से कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने सरकार सहित मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा.इस दौरान उन्होंने आईजीएसमी अस्पताल में मुख्यमंत्री को लगाए गए इंजेक्शन से हुए रिएक्शन को लेकर सवाल खड़ा (Congress on BJP in assembly)किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिल्ली जाना था और बहाना लगया गया कि इंजेक्शन से रिएक्शन हो गया. यदि रिएक्शन हुआ था तो जांच क्यों नहीं कराई गई.

उन्होंने कहा कि आईजीएसमी में अच्छे डॉक्टर और इस तरह के बयान से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े हो रहे है.वहीं, विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बजट को आई वाश करार दिया. उन्होंने कहा की रोपवे के साथ साथ सीवरेज कनेक्टिविटी भी विधायक फंड से होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि फागू सब्जी मंडी अभी तक खुली नहीं, जबकि टेंडर काफी पहले हो चुके है. फर्टिलाइजर उपलब्ध नही हो रहे. खाद के दाम बढ़ चुके है. उन्होंने कहा कि जो पौधे लाये जा रहे है, उनकी नर्सरी में पूरी केयर होनी चाहिए. मनरेगा के तहत पेमेंट नही मिल रही है, ऐसे में इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाए. उन्होंने कहा मनरेगा एक एक्ट है, जिसके तहत रोजगार के लिए आवेदन करने वालो को काम मिलना चाहिए.

उन्होंने कहा कि अनसेफ भवन की रिपोर्ट समय पर दी जानी चाहिए. कोटी कॉलेज का काम शरू नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि मल्याणा में कॉलेज के जगह उपलब्ध ,इस पर गौर किया जाए. आईजीएमसी में मशीन है, लेकिन उन्हें चलाने वाले तकनीशियन नहीं है. जल जीवन मिशन के तहत 5 पाइप दी जा रही है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा चुनाव के दौरान की गई घोषणा के अनुसार 64 एन एच कहा है. उन्होंने सड़कों के खस्ता हाल होने का भी मामला उठाया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास टूरिस्ट डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए ,क्योंकि समय नहीं दे पाते. उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों को बजट में कुछ नहीं दिया गया .

