शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वाराणसी से दिल्ली होते हुए कल धर्मशाला (CM Jairam will reach Dharamshala)पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री चार्टर्ड विमान से दिल्ली(CM Jairam in Delhi) पहुंचेंगे और हिमाचल सदन में रात्रि विश्राम करेंगे. इसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से धर्मशाला पहुंचेंगे. जयराम ठाकुर ने वाराणसी में दिव्य काशी-भव्य काशी कार्यक्रम में शिरकत की. इसके अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया. इस कार्यक्रम की अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद जयराम ठाकुर पहली बार पीएम मोदी से (CM Jairam meet PM in Varanasi)मिले.





इन दिनों धर्मशाला में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा और ,लेकिन सीएम जयराम वाराणसी कार्यक्रम में शामिल होने गए. जिसके बाद विपक्ष ने मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी को बड़ा मुद्दा बनाया और विधानसभा में प्रदर्शन भी किया. तपोवन में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सोमवार और मंगलवार को मुख्यमंत्री मौजूद नहीं रहे. उनके काशी रवाना होते ही विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस ने हंगामा कर दिया.

करुणामूलक भर्ती, आउट सोर्स नियुक्तियों और होमगार्ड जवानों के मामलों को लेकर स्थगन प्रस्ताव खारिज होने से नाराज विपक्ष विधानसभा के भीतर धरने पर बैठ गया और नारेबाजी की. इस दौरान कांग्रेस विधायक दल ने समानांतर सदन चलाया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में कुछ प्रस्ताव रखें और अध्यक्ष की भूमिका में रामलाल ठाकुर को बिठाया गया. यह सारा ड्रामा सदन के वेल में हुआ. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme Himachal)को लागू करने जैसी कई कई घोषणाएं कर दीं.

