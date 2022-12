मंडी में 4 से 7 मील तक का नया ट्रैफिक प्लान लागू.

मंडी: सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चंडीगढ़ मनाली फोरलेन का निर्माण कार्य प्रगति पर है. जिसको लेकर मंडी जिले में चार मील से लेकर सात मील तक फोरलेन निर्माण कंपनी द्वारा कटिंग की जा रही है. कटिंग के चलते फोरलेन पर कई बार जाम की स्थिति भी पैदा हो जाती है. जिस कारण वाहन चालकों को कई समस्याओं से दो-चार होना पड़ता है. इस समस्या को दूर करने के लिए मंडी जिला पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है. (Mandi police implemented new traffic plan) (New traffic plan in Mandi)

इस ट्रैफिक प्लान के सफल ट्रायल के बाद जिला प्रशासन के सहयोग से पुलिस ने इसे अब लागू कर दिया है. नए ट्रैफिक प्लान के अनुसार वाहन चालकों को बार-बार लगने वाले जाम से निजात मिलना शुरू हो गया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर चंद्र ने बताया कि फोरलेन पर पूरा दिन भर जाम की स्थिति पैदा ना हो इसके लिए तीन ब्लाकों में एक-एक घंटा ट्रैफिक को रोका जा रहा है. सुबह के समय 10 से 11, दोपहर 12:30-से 1:30 व शाम के समय 3:45 से 4ः45 तक ट्रैफिक रोका जा रहा है.

उन्होंने बताया कि यहां पर 6 साइट पर कटिंग का कार्य जारी है, जिसके चलते अभी 3 लाख 25 हजार टन मलबा और निकाला जाएगा. इस ट्रैफिक प्लान को लागू करने से काम की गति बढ़ी है. वहीं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर चंद्र ने बताया कि इस फोरलेन पर क्रिसमस और नए साल के दौरान ट्रैफिक ज्यादा रहता है. कुल्लू मनाली जाने वाले सैलानियों को दिक्कत ना हो इसके लिए 3 दिन कटिंग का कार्य बंद रहेगा. अगले साल फरवरी माह तक कटिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा. मानसून से पहले फोरलेन बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: चंबाघाट: फोरलेन निर्माण के दौरान डंगा लगाने से गांव का रास्ता बंद, ग्रामीणों ने नया रास्ता बनाने की उठाई मांग