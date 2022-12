लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर को स्वाइन फ्लू हो गया है. रवि ठाकुर भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे. उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनके स्वास्थ्य में हालांकि सुधार बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार बुधवार को रवि ठाकुर को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां उनके ब्लड सैंपल लिए गए. जांच में उनकी स्वाइन फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव आई. इसके बाद उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. दिल्ली में मौजूद विधायक रवि ठाकुर के पीए आशीष शर्मा ने भी इस बात की पुष्टि की है. आशीष ने बताया कि बीती शाम को विधायक रवि ठाकुर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. (Ravi Thakur Swine Flu) (Himachal Congress MLA tests positive for swine flu)

भारत जोड़ो यात्रा में हुए थे शामिल: बता दें कि हिमाचल कांग्रेस के सभी विधायक 16 दिसंबर को राजस्थान के दौसा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे. यात्रा में शामिल होने के बाद सभी विधायक दिल्ली लौट आए. बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से लौटने के बाद से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी. पिछले चार दिनों से स्वास्थ्य ठीक ना होने के बाद उन्होंने जांच करवाई. जिसमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है. रवि ठाकुर फिलहाल दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं. जहां उन्हें आइसोलेशन में रहने और आराम करने की सलाह दी गई है. (lahaul spiti congress mla ravi thakur) (ravi thakur tested swine flu positive)

सीएम सुक्खू भी हैं कोरोना पॉजिटिव- हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. सोमवार 19 दिसंबर को पीएम मोदी से मुलाकात से पहले उनका कोविड टेस्ट किया गया था. जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी 16 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे. गौरतलब है कि हिमाचल में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के सभी 40 विधायक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लिखी थी राहुल गांधी को चिट्ठी- बुधवार को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं. इसे लेकर उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखा था लेकिन कांग्रेस नेता उनपर ही सवाल उठा रहे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे और उसके बाद उन्हें कोवड पॉजिटिव पाया गया. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान के 3 सांसदो ने मुझे पत्र लिखा था कि भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है. जिसके बाद मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों और एक्सपर्ट से बात की. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी थी और भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें. लेकिन कांग्रेस नेता मुझपर ही सवाल उठा रहे हैं. (CM Sukhu Tested Positive After Attending Bharat Jodo Yatra)

कांग्रेस का स्वास्थ्य मंत्री पर पलटवार- दरअसल स्वास्थ्य मंत्री की इस चिट्ठी को लेकर कांग्रेस उनपर हमलावर हो गई. कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जनसमर्थन मिल रहा है इसलिये इस यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है. मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश का स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि देश में कोविड ना फैलें और सभी नागरिक स्वस्थ रहें लेकिन कांग्रेस नेता मुझपर ही सवाल उठा रहे हैं. (Mansukh Mandaviya on Himachal CM) (Mansukh Mandaviya on CM of Himachal)

क्या है स्वाइन फ्लू: Swine Flu बीमारी एच1एन1 वायरस के चलते होती है. यह सांस से संबंधित संक्रामक रोग है. हर साल बड़ी संख्या में लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में आ जाते हैं. यह बीमारी सूअरों में पाए जाने वाले इन्फ्लूएंजा स्ट्रेन की वजह से होती है. इस बीमारी का सबसे पहले साल 1919 में पता चला था. वहीं, भारत में स्वाइन फ्लू का पहला मामला साल 2009 में दर्ज किया गया था. विशेषज्ञों की मानें तो एड्स और एचाईवी से पीड़ित मरीजों के लिए यह रोग खतरनाक होती है. हालांकि, प्राथमिक स्तर पर स्वाइन फ्लू के मरीजों इलाज संभव है. लापरवाही बरतने पर यह खतरनाक साबित हो सकती है. इसके लिए स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखने पर सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लें. वहीं, स्वाइन फ्लू संक्रमण से बचाव के लिए इन घरेलू चीजों का जरूर सेवन करें.

स्वाइन फ्लू के लक्षण: बुखार, सिरदर्द, कफ, थकान और कमजोरी, शरीर में तेज दर्द, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, सर्दी, उल्टी, पेशाब आना, दस्त. (symptoms of swine flu)

पानी खूब पिएं: उल्टी, दस्त, बार-बार पेशाब आना आदि स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। इनसे शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इसके लिए पानी खूब पिएं. इससे शरीर हायड्रेट रहता है. वहीं, शरीर में मौजूद टॉक्सिन बाहर निकल जाता है. आंवले में विटामिन-सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. साथ ही स्वाइन फ्लू समेत अन्य बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है. इसके लिए रोजाना आंवला का सेवन जरूर करें.

