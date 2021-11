कुल्लू: जिला कुल्लू के बन्दरोल (Bandrol of District Kullu) में एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने का मामला (suicide case) सामने आया हैं. जानकारी के अनुसार एसएसबी (SSB) के जवान ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या (suicide by hanging) की हैं. जिसकी सूचना मिलते ही कुल्लू पुलिस (Kullu Police) की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया हैं। कुल्लू पुलिस की टीम के द्वारा शव को पोस्टमार्टम (post mortem) के लिए कुल्लू अस्पताल (Kullu Hospital) भेज दिया हैं. वहीं पुलिस की टीम भी आत्महत्या के मामले की जांच में जुट गई हैं.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बन्दरोल के स्थानीय निवासी दुर्गा दास (Durga Das, a local resident of Bandrol) ने कुल्लू थाना में सूचना दी कि मदन गोपाल (Madan Gopal) जो की जोहल तहसील व जिला कुल्लू का निवासी (Resident of Johal Tehsil and District Kullu) हैं ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या (suicide by hanging) कर ली हैं. सूचना मिलते ही कुल्लू पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने देखा कि मृतक मदन गोपाल पुत्र स्व टशी राम नेगी गांव जौहल ने अपने मकान के कमरे के अन्दर लकड़ी की सीढ़ी से रस्सी से लटक कर आत्महत्या की है. पूछताछ में पता चला कि मृतक मदन गोपाल वर्तमान में एसएसबी (SSB) के जवान हैं. मृतक आजकल अवकाश पर घर पर था और कुछ समय से परेशान भी था.

बहरहाल कुल्लू पुलिस (Kullu Police) मृतक के आत्महत्या करने के असल कारणों का पता लगाने में जुट गई हैं. एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा (SP Kullu Gurudev Sharma) ने बताया कि पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: एक दिवसीय दौरे पर रिकांगपिओ पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, लोगों को दी ये सौगात