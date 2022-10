कुल्लू: जिला कुल्लू में भाजपा में रार पड़ गई है और चारों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के उम्मीदवारों को चुनौती देने के लिए समानांतर उम्मीदवार खड़े हो गए हैं. वहीं, अब महेश्वर सिंह का टिकट कटने के बाद उनके फैसले का भी इंतजार हो रहा है. यदि महेश्वर ने भी आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर डाली तो इससे भाजपा में खलल बढ़ सकता है. यही नहीं ऐसी स्थिति में चारों विधानसभा क्षेत्र के आजाद उम्मीदवारों को महेश्वर सिंह का समर्थन मिल सकता है. (Rebels Leaders of bjp In Kullu) (Rebels Leaders of BJP) (Himachal Assembly Election 2022)

इस समय महेश्वर सिंह भाजपा के लिए दोनों स्थिति में खतरा पैदा कर रहे हैं. यदि महेश्वर सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं तो भी भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे. ऐसी स्थिति में वे जनता के सामने भाजपा के खिलाफ प्रचार करके भाजपा के वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं, यदि चुनाव लड़ा तो ऐसी स्थिति में तो भाजपा को दोहरा नुकसान होगा. उधर अब खुलासा हो रहा है कि गोविंद सिंह ठाकुर व सुरेंद्र शौरी के दवाब में महेश्वर सिंह का टिकट कटा है और ऐसी स्थिति में महेश्वर सिंह का बयान आना शुरू हो गया है कि परिवारवाद की कंडीशन सिर्फ उन पर क्यों? क्या चाचा-भतीजा परिवार नहीं है? (Rebels Leaders of BJP In Himachal) (Maheshwar Singh is big challenge for BJP in Kullu)

महेश्वर सिंह ने सवाल उठाया है कि, क्या गोविंद सिंह ठाकुर और सुरेंद्र शौरी एक ही दादा की औलाद नहीं हैं. लिहाजा कुल्लू जिले में भाजपा के अंदर विद्रोह हो चुका है. यदि हम विधानसभाओं की बात करें तो आनी से भाजपा ने लोकेंद्र कुमार को टिकट दिया है और भाजपा के र्वतमान विधायक किशोरी लाल सागर आजाद प्रत्याशी के रूप में खड़े हो गए हैं. वहीं, मनाली में गोविंद सिंह ठाकुर को भाजपा ने टिकट दिया गया है और यहां एडवोकेट महेंद्र सिंह ठाकुर चुनावी मैदान में खड़े हो गए हैं. (Rebels Leaders of bjp In Kullu) (Rebels Leaders of BJP)

बंजार में सुरेंद्र शौरी को टिकट दिया गया है और यहां हितेश्वर सिंह उनके रास्ते में रोड़ा बन गए हैं. कुल्लू में महेश्वर सिंह का टिकट काटकर नरोत्तम ठाकुर को दिया गया है और यहां राम सिंह आजाद प्रत्याशी के रूप में खड़े हो गए हैं. बहरहाल भाजपा में गुटबाजी व रार सबके सामने सड़कों पर आ चुकी है. अब देखना यह है कि भाजपा कितने उम्मीदवारों को बिठाने में कामयाब होती है और महेश्वर सिंह क्या गुल खिलाते हैं. (Himachal Assembly Election 2022) (Rebels Leaders of BJP In Himachal)

ये भी पढ़ें: हिमाचल चुनावी रण में बागियों की फौज बिगाड़ेगी भाजपा और कांग्रेस के समीकरण, मनाने में जुटे बड़े नेता