कुल्लू: उपमंडल बंजार में पुलिस टीम ने 2 किलो 109 ग्राम चरस (Charas recovered in Kullu)के साथ एक नाबालिग को गिरफ्तार किया. (Minor arrested with charas in Kullu)नाबालिग को कानूनी प्रक्रिया के तहत आगामी कार्रवाई के लिए जुवेनाइल कोर्ट के समक्ष पेश किया जा रहा, ताकि आगामी प्रक्रिया अमल में लाई जा सके. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बंजार पुलिस टीम उपमंडल के विभिन्न इलाकों में गश्त पर थी. इस दौरान बरनागी गांव के पास मौजूद थी, उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक नाबालिग युवक सड़क के किनारे तार स्पेन के पास खड़ा हुआ और उसके हाथ में एक बैग है.

पुलिस को उक्त नाबालिग युवक की हरकतों पर शक हुआ और पुलिस को देखकर युवक पर अपने हाथ में लिए बैग को छुपाने की कोशिश करने लगा. पुलिस ने शक के आधार पर नाबालिग युवक के हाथ में लिए बैग की तलाशी ली तो उसके कब्जे से यह चरस बरामद की गई. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि जिला कुल्लू में नशा तस्करों पर कुल्लू पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही. नशे से जुड़े कारोबारियों पर भी पुलिस कड़ी नजर रख रही.वहीं, उन्होंने आम जनता से भी आग्रह किया कि अगर कोई व्यक्ति नशे जैसी अवैध गतिविधियों से जुड़ा हुआ हो तो इस बारे पुलिस को सूचित किया जाए, ताकि नशे के काले कारोबार को खत्म किया जा सके.

