मनाली में ट्रैफिक.

कुल्लू: क्रिसमस के बाद अब नए साल की तैयारी में पर्यटन कारोबारी जुट गए हैं. तो वहीं, पर्यटन नगरी मनाली भी नए साल के जश्न के लिए तैयार है. लेकिन नए साल के जश्न पर पर्यटकों को लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है. बीती शाम मंगलवार को भी हजारों पर्यटक मनाली पहुंचे. लेकिन, उनका स्वागत यहां पर लंबे ट्रैफिक जाम ने किया गया. (Crowd of Tourists in Manali) (Traffic Jam in Manali)

कई सैलानियों को रांगड़ी के पास ही 3 घंटे से अधिक समय तक ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ा. तो वहीं, पुलिस कर्मियों को भी जाम खुलवाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा. ऐसे में अब आने वाले दिनों में फिर से सैलानियों की संख्या बढ़ेगी और सैलानियों सहित मनाली पुलिस को ट्रैफिक जाम की समस्या को सुलझाना एक बड़ी चेतावनी होगी. ट्रैफिक के कारण अटल टनल रोहतांग, हिडिंबा सड़क मार्ग, वशिष्ठ और ओल्ड मनाली की सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही.

रोजाना 2000 से अधिक वाहन पहुंच रहे मनाली.

मनाली में पर्यटकों को पार्किंग की समस्या- मनाली से अलेऊ और राइट बैंक में रांगड़ी की तरफ से मनाली तक लंबा जाम लगा रहा. इससे मनाली में सैर-सपाटे के लिए पहुंच रहे पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. मनाली पहुंच रहे पर्यटकों के लिए यहां पार्किंग की भी सुविधा नहीं मिल रही है और सैलानी अपने वाहनों को सड़क किनारे खड़ा करने को विवश हैं. दिल्ली से आए प्रभात, अनुज, प्रशांत सिंह और दीपक ने कहा कि सोलंगनाला से लेकर मनाली तक वह जगह-जगह जाम में फंसे रहे. (Tourists Rush In Manali For New Year Celebration) (New Year Celebration in Manali)

10 मिनट के रास्ते पर जाम के कारण लग रहे 40 मिनट- पर्यटकों ने कहा कि जाम की स्थिति मनाली से हिडिंबा रोड पर भी देखने को मिली. 10 मिनट के रास्ते को तय करने में पर्यटकों व आम लोगों को 30 से 40 मिनट तक का समय लग रहा है. नववर्ष तक मनाली में पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को इसी तरह से जाम से दो चार होना पड़ेगा. हजारों की संख्या में पर्यटकों के पहुंचने के चलते पतलीकुहल से आगे मनाली तक ट्रैफिक जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है.

ट्रैफिक नियंत्रण के लिए 100 से अधिक जवान तैनात- रोजाना 2000 से अधिक वाहन मनाली पहुंच रहे हैं. वहीं, वाहनों की पार्किंग के लिए भी पर्यटकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में आने वाले नए साल के जश्न में पार्किंग की व्यवस्था भी गड़बड़ा सकती है. पुलिस उपाधीक्षक मनाली हेमराज वर्मा ने बताया कि सड़क पर वाहनों का दवाब बढ़ गया है. ट्रैफिक नियंत्रण के लिए 100 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं. तंग जगह पर ट्रैफिक को वनवे किया जा रहा है ताकि जाम समस्या गंभीर न हो. उन्होंने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है. (Tourists Rush In Manali) (Tourists troubled by traffic jam in Kullu)

ये भी पढ़ें: शुष्क मौसम के बीच हिमाचल में कड़ाके की ठंड, पर्यटकों को बर्फबारी का इंतजार