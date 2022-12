नए साल के जश्न के लिए मनाली के होटल पर्यटकों से 100 फीसदी फुल.

कुल्लू: नए साल के जश्न के लिए पर्यटन नगरी मनाली पूरी तरह से पैक हो गई है. 25 दिसंबर के बाद अभी तक मनाली में डेढ़ लाख से अधिक पर्यटक आ चुके हैं. वहीं, आने वाले दिनों में नए साल के जश्न में 2 लाख से अधिक पर्यटकों के आने की भी संभावना जताई जा रही है. वहीं, नए साल के जश्न के लिए पर्यटन नगरी मनाली के सभी होटल 100 फीसदी पैक हो चुके हैं. ऐसे में अगर पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग नहीं की होगी तो नए साल का जश्न उन्हें सड़कों पर ही मनाना पड़ सकता है. (100 percent hotel booked in Manali) (New Year celebrations in Manali) (Tourists in Manali)

इसके अलावा कुल्लू, मणिकर्ण, कसोल, नग्गर के सभी होटल लगभग पैक हो चुके हैं. होटल फुल होने से कारोबारियों के चेरे भी खिल उठे हैं. बीते साल से कोरोना के कारण मंदी की मार झेल रहे होटल कारोबारी अब राहत महसूस कर रहे हैं. होटल व्यवसायियों का कहना है कि अभी तक न्यू ईयर को लेकर बड़े होटलों में 100 फीसद तक बुकिंग हो चुकी है. इसके अलावा छोटे होटलों में भी बुकिंग हो रही है. होटल संचालकों ने सैलानियों को रिझाने के लिए कपल डांस के साथ कॉकटेल और डिनर पार्टियां भी रखी हुई हैं.

वहीं, अधिकतर होटल संचालकों ने न्यू ईयर को लेकर अन्य राज्यों से गायक भी बुलाए हैं. खासतौर पर रिवर राफ्टिंग का सैलानी भरपूर आनंद ले रहे हैं. होटल कारोबारियों को भी क्रिसमस और नए साल का इंतजार रहता है. कुल्लू-मनाली और मणिकर्ण में नए साल के अवसर पर सुरक्षा प्रबंधों को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है. कुल्लू जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने जवान तैनात कर दिए हैं. इनमें कुल्लू-मनाली के साथ मणिकर्ण घाटी के कसोल, मणिकर्ण, पुलगा, तोष में जवानों को तैनात किया गया है.

वहीं, संदिग्धों पर पैनी नजर रखने के लिए पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में रहेंगे. जिला कुल्लू पर्यटन अधिकारी सुनेयना शर्मा का कहना है कि नए साल के जश्न में मनाली में 2 लाख पर्यटकों के आने की संभावना है. क्योंकि रोजाना 3000 से अधिक पर्यटक वाहन मनाली पहुंच रहे हैं. ऐसे में मनाली के सभी होटल 100 फीसदी तक पैक हो चुके हैं. वहीं, सैलानियों के आने से यहां होटल कारोबारी भी काफी खुश हैं.

हिमाचल पर्यटन विकास निगम के उप महाप्रबंधक बीएस औक्टा का कहना है कि निगम के सभी होटल पैक चल रहे हैं. वहीं, उन्होंने बताया कि निगम के होटलों में पर्यटकों की सुविधा के लिए डीजे, बोनफायर, कुल्लवी नाटी का भी आयोजन किया जा रहा है. ऐसे में नए साल का जश्न होटलों में धूमधाम से मनाया जाएगा और 2 जनवरी तक निगम के होटल पैक चल रहे हैं. (New Year celebrations in Kullu) (Tourists in Manali)

