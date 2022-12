किन्नौर: हिमाचल के किन्नौर में ड्रोन से सेब ढुलाई के बाद अब सेब की ग्रेडिंग पैकिंग की नई मशीन मिल गई है. ये मशीन रंग और साइज के हिसाब से सेब की ग्रेडिंग पैकिंग करती है. इस तकनीकी से जिले के लोगों को काफी फायदा मिलेगा. मार्श हैरियर मेड इन इंडिया के अधिकारी नितिन गुप्ता ने कहा कि मार्श हैरियर मेड इन इंडिया द्वारा बागवानों के लिए एक ऐसी ग्रेडिंग पैकिंग की मशीन का ईजाद किया गया है जो सेब की फसल के रंग व साइज के हिसाब से स्वयं ऑटोमेटिक ग्रेडिंग करेगी. (Grading Packing Machine in Kinnaur) (Marsh Harrier Made in India) (Made in India Grading Packing Machine in Kinnaur)

एक दिन में 600 से ज्यादा पेटी भरेगी: ये मशीन एक दिन में सेब की 600 से अधिक पेटी भरने का काम करेगी और यह मशीन बिजली व जनरेटर दोनों से चलेगी. इस मशीन की खास बात ये है कि यह मशीन देखने में छोटी है और इस मशीन को बागवान आपने सेब के बगीचों में कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं. ये पहली बार होगा जब सेब के रंग व साइज से ऑटोमेटिक उन्हें अलग किया जाएगा. जिसमें बागवानों का समय बचेगा और सेब की फसल सुरक्षित ढंग से पेटियों में भरी जाएगी. इससे मंडियों में भी ग्रेडिंग पैकिंग के दाम अच्छे मिलेंगे.

पीएम मोदी कर चुके तारीफ: नितिन गुप्ता ने कहा कि मार्श हेरियर मेड इन इंडिया की प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेब के ग्रेडिंग पैकिंग मशीन की नई तकनीक की सराहना की थी. इसके ट्रायल के सफलता के लिए भी शुभकामनाएं दी थी. अब इन मशीनों का प्रयोग बागवान जिला किन्नौर के अंदर बड़े स्तर पर कर सकेंगे. जिससे बागवानों को सेब की फसल की इस ग्रेडिंग पैकिंग करनी अब और भी आसान हो जाएगी.

बागवानों को पसंद आ रही मशीन: ये मशीन अन्य मशीनों के मुकाबले कम समय में सेब के पेटियों को भरने में मदद करती है. वहीं, जिले के बागवानों और किसानों को भी यह ग्रेडिंग पैकिंग मशीन काफी अच्छी लग रही है. वे इस मशीन की काफी सराहना कर रहे हैं.

