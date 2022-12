धर्मशाला कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. राजेश शर्मा.

धर्मशाला: स्टाइल गुरु और सदाबहार अभिनेता के नाम से सिनेमा जगत में पहचान रखने वाले स्वर्गीय देव आनंद की कॉलेज समय की फोटो प्रदेश के सबसे पुराने राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में शुमार होगी. कॉलेज प्रशासन को देव आनंद की प्राचीन फोटो उनके कॉलेज सहपाठी के बेटे ने उपलब्ध करवाई है. हालांकि धर्मशाला कॉलेज में पहले भी देव आनंद की फोटो लगाई गई थी, लेकिन बाद में वो फोटो गुम हो गई. (Dev Anand Photo will be installed in Dharamshala College) (Dev Anand Studied in Dharamshala College) (Dev Anand Studied in Himachal)

धर्मशाला कॉलेज के स्टाफ रूम में लगेगी फोटो- धर्मशाला कॉलेज में देव आनंद द्वारा बिताए दिनों की बातें तो यदा-कदा सुनने को मिल जाती थी, लेकिन उनके धर्मशाला कॉलेज के दिनों की फोटो नजर नहीं आती थी, लेकिन अब जल्द ही धर्मशाला कॉलेज के स्टाफ रूम में यह फोटो लगाई जाएगी. 26 सितंबर 1923 को जन्मे देव आनंद, भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर के प्रसिद्ध अभिनेता थे, जो जीवन भर सक्रिय और चर्चित रहे. वे अभिनेता के साथ-साथ निर्माता-निर्देशक भी थे. 3 दिसंबर 2011 को लंदन में उनका निधन हो गया था.

वर्ष 1939 का है देव आनंद का ये फोटो.

डीएस पठानिया ने सहेज कर रखी थी फोटो- स्वर्गीय देव आनंद की फोटो धर्मशाला कॉलेज प्रिंसिपल को कर्नल डीएस पठानिया ने मुहैया करवाई है. जो वर्तमान में नोएडा में रहते हैं, जबकि मूलत: वह नूरपुर के रहने वाले हैं. कर्नल डीएस पठानिया के पिता कर्नल रामेश्वर सिंह पठानिया, देव आनंद के धर्मशाला कॉलेज में सहपाठी थे. जिन्होंने इस फोटो को सहेज कर रखा था और अब उनके बेटे डीएस पठानिया ने कॉलेज प्रशासन को यह फोटो भेजी है.

वर्ष 1939 का है देव आनंद का ये फोटो- राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला को मिली देव आनंद की फोटो वर्ष 1939 की है, जो टेनिस ग्रुप की है. इस फोटो मेंग्रुप के सदस्य, कॉलेज प्रिंसिपल व स्टाफ सदस्य नजर आ रहे हैं. फोटो के ऊपर शीर्षक टेनिस ग्रुप का दिया गया है, जबकि फोटो के नीचे सभी के नाम अंकित हैं. जिसमें देव आनंद का नाम डी आनंद अंकित है.

धर्मशाला कॉलेज में लगेगी देव आनंद की वर्षों पुरानी फोटो.

डीएस पठानिया ने किया था फोटो देने का वादा- कर्नल डीएस पठानिया एक बार घूमते हुए धर्मशाला कॉलेज पहुंचे थे, जिन्होंने धर्मशाला कॉलेज में पढ़कर गए अभिनेता देव आनंद की फोटो अपने पास होने की बात कही थी. देव आनंदऔर कर्नल डीएस पठानिया के पिता कर्नल रामेश्वर सिंह पठानिया सहपाठी थे. धर्मशाला दौरे के दौरान कर्नल डीएस पठानिया ने देव आनंद की फोटो उपलब्ध करवाने का वादा किया था, जो उन्होंने पूरा करते हुए फोटो भेजी है.

धर्मशाला कॉलेज से निकले हैं कई होनहार छात्र- सदाबहार अभिनेता देव आनंद धर्मशाला से पढ़कर बॉलीवुड में गए थे. वहीं, बॉलीवुड गायक मोहित चौहान भी धर्मशाला के छात्र रहे हैं. पूर्व छात्र संघ धर्मशाला कॉलेज के संस्थापक सदस्य प्रसिद्ध सर्जन डॉ. अशोक शर्मा, एचपीटीयू प्रशासनिक डीन नरेंद्र नाथ शर्मा, वन निगम उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया धर्मशाला कॉलेज के छात्र रहे हैं. इसके अलावा रिटायर्ड डीजीपी (एमपी) ओंकार चंद शर्मा, पंजाब चीफ सेक्रेटरी केडी वासुदेवा, पूर्व सांसद चंद्र कुमार, पूर्व विधायक किशन कपूर, एएसपी विजिलेंस धर्मशाला रमन कुमार भी यहां के छात्र रहे हैं. (Dev Anand Photo will be installed in Dharamshala College) (Dev Anand Studied in Dharamshala College) (Dev Anand Studied in Himachal)

राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला.

