हिमाचल में मतगणना से पहले धर्मशाला में आज भाजपा की बैठक, कार्यकर्ताओं से CM जयराम लेंगे फीडबैक

हिमाचल में विधानसभा चुनाव की मतगणना (Himachal election 2022) का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है. 8 दिसंबर को मतगणना होनी है. सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होने के बाद से 10:30 से 11 बजे तक चुनावी रूझान आने शुरू हो जाएंगे. यानी 8 दिसबंर को यह स्पष्ट हो जाएगा कि सूबे में रिवाज बदलेगा या ताज. वहीं, मतगणना से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने आगामी रणनीति को लेकर बैठकें तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में आज सीएम जयराम ठाकुर धर्मशाला में आयोजित बीजेपी की बैठक में शिरकत कर रहे हैं. इसके साथ ही सीएम बैठक में कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे. (BJP meeting in Dharamshala ) (cm jairam in BJP meeting in Dharamshala)

हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के लिए 8 दिसंबर का इंतजार भारी हो रहा है. सत्ता का ताज किसके हिस्से आ रहा है, इसे लेकर भाजपा व कांग्रेस में चिंतन जारी है. लेकिन हिमाचल विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में पिछले अन्य चुनावों से कहीं अधिक रोचक है. सूबे में करीब चार दशक से किसी भी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हो पाई है, ऐसे में अगर बीजेपी अगर इस बार ये रिवाज बदलती है तो किसी करिश्मा से कम नहीं होगा. वहीं, इस साल अगर सीएम जयराम चुनाव में जीत जाते हैं तो यह उनका विनिंग सिक्सर होगा. (Himachal Pradesh elections result 2022)

हाईकोर्ट ने बरकरार रखी हरियाणा के चरस तस्कर की सजा, निचली अदालत ने सुनाई थी दस साल की कैद

पानीपत के मॉडल टाउन के रहने वाले राजिंद्र कुमार की सजा को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है. राजिंद्र कुमार को निचली अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दस साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा दी थी. ऐसे में तस्कर ने निचली अदालत की सजा को अपील के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखे जाने का फैसला लिया है. (Himachal High Court) (Himachal High Court On Drug Smuggler) (Drug Smuggler Rajindra Kumar of Panipat)

WHO की फेलोशिप पर हमीरपुर के अमरनाथ ने इंग्लैंड में किया था शोध, अब मिलेगा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022

हमीरपुर के अमरनाथ शर्मा को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए उन्हें अब ICMLS (इंडियन कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस) लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिलेगा. (Lab Technician Amarnath Sharma) (Lifetime Achievement Award)

11वीं व 12वीं कक्षाओं के शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए दो माह में आरएंडपी रूल्स बनाए सरकार- HC

सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए दो माह में आरएंडपी (Recruitment and Promotion Rules) बनाए जाने के आदेश हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए हैं. न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश स्कूल डीपीई संघ की याचिका को स्वीकारते हुए सरकार को यह आदेश जारी किए हैं.

हिमाचल में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने खोला मोर्चा, शिक्षा निदेशक से कार्रवाई की मांग

हिमाचल में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने मोर्चा खोल दिया है. छात्र अभिभावक मंच ने शिमला के कुछ निजी स्कूलों द्वारा फरवरी 2023 में 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्रों की विशेष कक्षाएं आयोजित करने के बदले छात्रों से 3000 रुपये अतिरिक्त फीस वसूलने के निर्णय की कड़ी निंदा की है. इसके साथ ही छात्र अभिभावक मंच ने उच्चतर शिक्षा निदेशक व अन्य शिक्षा अधिकारियों से इन निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

KNH में नहीं बनेगा नया लेबर रूम, अब पुराने लेबर रूम का होगा जीर्णोद्धार

शिमला स्थित एकमात्र महिला एवं शिशु रोग कमला नेहरू अस्पताल (KNH) में बनाए गए नए लेबर रूम को अब महिलाओं को नहीं दिया जाएगा. दरअसल गायनी के डॉक्टरों ने नए लेबर रूम को छोटा होने का हवाला दिया है. ऐसे में अस्पताल प्रबंधन ने पुराने लेबर रूम की 32 लाख की लागत से पुराने लेबर रूम का ही जीर्णोद्धार किया जाएगा. (KNH Old labor room will be renovated) (New labor room will not Allotted to women in KNH)

कालका-शिमला NH 5 पर लोड ट्रक का डीजल खत्म होने से टीटीआर चौक पर लगा जाम

कालका-शिमला नेशनल हाईवे पांच पर टीटीआर चौक के समीप एक लोड ट्रक का डीजल खत्म हो गया. इसके चलते यहां पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई. दरअसल जिस जगह पर ट्रक का डीजल खत्म हुआ है वहां सड़क पर जगह काफी कम है. यहां पर ट्रक खड़े हो जाने से एक तरफा आवाजाही हो गई है और ट्रैफिक धीमी गति से चला रहा है. जिससे जाम लग गया और जाम लगने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. एक किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आधे घंटा से अधिक समय लग रहा है.

डलहौजी में विंटर सीजन के दौरान सुरक्षित पर्यटन व अन्य सुविधाओं को लेकर एसडीएम कार्यालय में बैठक

हिमाचल में सर्दी के मौसम में लोगों को परेशानी न हो इसको लेकर लोक निर्माण विभाग, जलशक्ति विभाग सहित अन्य विभागों की ओर से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. वहीं, एसडीएम कार्यालय डलहौजी में विंटर सीजन के दौरान सुरक्षित पर्यटन व अन्य सुविधाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई. इस दौरान एसडीएम जगन ठाकुर ने कहा कि बर्फबारी से निपटने के लिए सभी सबंधित विभाग सभी तैयारियां पूर्ण कर लें, ताकि पर्यटन नगरी डलहौजी के आमजन एवं पर्यटकों को इस दौरान किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े.

Weather Update Himachal: हिमाचल में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार, प्रदेश में 7 दिसंबर तक मौसम रहेगा साफ

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश और दक्षिण कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है.. वहीं, मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में 7 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहने की संभावना है. वहीं, लाहौल-स्पीति, किन्नौर सहित कुल्लू और चंबा जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं. (Weather Update Himachal)

