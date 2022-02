चंबा: पालमपुर से छतराड़ी रूट पर जा रही निजी बस में सफर कर रही 45 सव‌ारियों में उस समय अफरा -तफरी मच गई,जब जोत के पास तलाई में बर्फबारी में अचानक बस फिसल (Bus slipped in snow in Chamba)गई. जैसे ही बस बर्फ पर फिसली चालक ने तुरंत उसे किनारे खड़ा कर दिया और परिचालक को टायर के नीचे पत्थर लगाने को कहा. इसके बाद सवारियां अपनी जान बचाने के लिए बस से बाहर निकल आई. आसमान से सफेद आफत बर्फ के रूप में गिरने लगी. इससे बचने के लिए सवारियां बस के अंदर (Passengers stuck in snowfall in Chamba)बैठ गई.

चालक ने बस को आगे ले जाने से मना कर दिया. इसकी सूचना प्रशासन को दी गई गई. प्रशासन ने सवारियों को रेस्क्यू करने के लिए चंबा थाने से पुलिस टीम को मौके पर भेजा. थाना प्रभारी शकीनी कपूर टीम के साथ रेस्क्यू के लिए वहां पहुंचे. तलाई से पुलिस ने अपनी गाड़ी में सवारियों को रेस्क्यू किया. इसके बाद दूसरे वाहनों के जरिए सवारियों को लेकर जाया गया.

निजी बस पालमपुर से छतराड़ी की तरफ जा रही थी. दोपहर एक बजे तलाई के पास बर्फ गिरना शुरू हो गई. इससे सड़क पर फिसलन बढ़ गई. बस ‌का टायर फिसलने लगे, इससे चालक ने बस को वहीं खड़ा कर दिया. साढ़े चार बजे पुलिस की टीम चंबा से मदद के लिए तलाई पहुंची. साढ़े तीन घंटे तक सवारियां कड़ाके की ठंड में बस के अंदर बैठी रही. सभी सवारियों को सुर‌क्षित चंबा पहुंचाया गया. एसडीएम चंबा नवीन तंवर ने बताया कि जोत के पास निजी बस बर्फ में फंस गई थी. 45 सव‌ारियों का रेस्क्यू किया गया.

ये भी पढ़ें : ऊना: यूक्रेन में फंसे बच्चों की चिंता में रो पड़े अभिभावक, सरकार से लगाई मदद की गुहार