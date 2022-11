चंबा: हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है. चंबा जिले के 5 सीटों पर भी मतदान शुरू हो गया है. मतदान को लेकर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि वोटिंग में किसी तरह की परेशानी पेश न आए. चंबा जिले में पांच विधानसभा सीटों पर 24 प्रत्याशी चुनावी रण में हैं. 2017 में चंबा जिले में 72.81 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था. (himachal assembly election 2022 ) (bJP and congress candidates in chamba district ) (Assembly Election Chamba contest in relatives) (BJP and congress candidates in Chamba District)

जिला चंबा की विधानसभा सीटों के नाम 1. चंबा 2. चुराह 3. भरमौर 4. डलहौजी 5. भटियात

चंबा विधानसभा सीट: चंबा विधानसभा सीट एसी के लिए आरक्षित है. इस सीट पर कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. इनमें कांग्रेस से नीरज नैय्यर, भाजपा से नीलम नैय्यर, बसपा से पारस राम, आम आदमी पार्टी से शशि कांत, भारतीय वीर दल से उत्तम चंद और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इंदिरा चुनावी मैदान में हैं. (BJP and congress candidate in Chamba Assembly Constituency)

चुराह विधानसभा सीट: चुराह विधानसभा सीट पर इस बार कुल 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. इनमें कांग्रेस से यशवंत सिंह, भाजपा से हंस राज और आम आदमी पार्टी से नंद कुमार जरयाल चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं. (Churah Assembly Constituency)

भरमौर विधानसभा सीट: भरमौर विधानसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है. इस सीट पर इस बार कुल 5 उम्मीदवार चुनावी में हैं. इनमें से कांग्रेस से ठाकुर सिंह भरमौरी, भाजपा से डॉ. जनक राज, आम आदमी पार्टी से प्रकाश चंद, हिमाचल जन क्रांति पार्टी से पूजा और हिमाचल जनता पार्टी से रसीला राम चुनावी मैदान में हैं. इस सीट पर कोई निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं है. (Bharmour Assembly Constituency)

डलहौजी विधानसभा सीट: डलहौजी विधानसभा सीट पर कुल 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. इनमें से कांग्रेस से आशा कुमारी, भाजपा से धविंद्र सिंह, आम आदमी पार्टी से मनीष सरीन, आरडीपी से अशोक कुमार बकारिया और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रिंकू चुनावी मैदान में हैं. (chamba district profile ) (Dalhousie Assembly Constituency)

भटियात विधानसभा सीट: भटियात विधानसभा सीट पर इस बार कुल पांच प्रत्याशी चुनावी मैंदान में हैं. इनमें कांग्रेस से कुलदीप सिंह पठानिया, भाजपा से विक्रम सिंह जरयाल, आम आदमी पार्टी से नरेश कुमार, हिंदी समाज पार्टी से अमृता चौधरी और निर्मल सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी समर में हैं. (Bhattiyat Assembly Constituency) (Chamba voting percentage 2022)

