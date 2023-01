बिलासपुर: एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद होने के मामले को भाजपा हाईकमान ने गंभीरता से लिया है. ट्रक ऑपरेटर परिवहन सहकारी सभा बीडीटीएस के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मसले को लेकर दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा. नड्डा ने इस मसले को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने का भरोसा दिलाया है. सीमेंट ढुलाई किराए को लेकर उपजे विवाद के चलते अदानी ग्रुप ने एसीसी के बरमाणा और अंबुजा के दाड़लाघाट सीमेंट प्लांटों को बंद कर दिया है. (Truck operator meet JP Nadda)

इन फैक्ट्रियों को बंद हुए लगभग एक माह बीतने को है. इसकी वजह से जहां ट्रक ऑपरेटरों से रोजगार छिन गया है, वहीं आजीविका के लिए इन प्लांटों पर आश्रित हजारों अन्य लोगों के सामने भी रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. फैक्ट्रियां दोबारा खोलने की मांग को लेकर ट्रक ऑपरेटर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस है.

ट्रक ऑपरेटरों ने जेपी नड्डा को सौंपा ज्ञापन.

इस मसले को लेकर बीडीटीएस के अध्यक्ष राकेश ठाकुर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल में बीडीटीएस के पूर्व महासचिव रजनीश ठाकुर, मुख्य संरक्षक अनिल हैप्पी, कीरतपुर यूनियन के इंचार्ज पप्पू कौड़ा और बीडीटीएस के मैनेजर स्वदेश ठाकुर आदि शामिल थे.

उन्होंने नड्डा से हजारों लोगों की रोजी-रोटी पर मंडरा रहे संकट को गंभीरता से लेकर मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया. नड्डा ने कहा कि हिमाचल उनका अपना घर है. ट्रक ऑपरेटरों समेत हजारों अन्य लोगों की रोजी-रोटी से जुड़ा यह मामला उनके लिए भी चिंता का विषय है. जल्द ही प्रदेश सरकार और ट्रक आपरेटरों के साथ ही सीमेंट प्लांट मालिकों से भी इस बारे में बात की जाएगी, ताकि मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके. (ACC and Ambuja Cement Plant in Himachal) (Closure of ACC and Ambuja Cement Plant in Himachal) (Truck operator meet JP Nadda)

