अपने परिवार के साथ श्री नैना देवी मंदिर पहुंचे राजेश धर्माणी.

बिलासपुर: सभी विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता यह बात घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी ने कही. विधायक आज अपने परिवार के साथ श्री नैना देवी मंदिर में परिवार के साथ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल न करने पर बेवाक होकर कहा कि सभी विधायकों को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनसे बात करके ही यह फैसला उनकी सहमति से लिया है. (Rajesh Dharmani visit Shri Naina Devi Temple) (Rajesh Dharmani on not getting cabinet post)

राजेश धर्माणी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनके साथ कई वर्ष साथ बीताने वाले एनएसयूआई से लेकर प्रदेश युवा कांग्रेस और कांग्रेस में रहे उनके साथी बहुत ही साधारण परिवार से मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य घुमारवीं क्षेत्र का विकास करना है. जिसके लिए वे मुख्यमंत्री के साथ मिलकर क्षेत्र के लिए जो भी उनके ड्रीम प्रोजेक्ट है उन्हें पूरा करेंगे और क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे.

राजेश धर्माणी ने भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि कुछ लोग जनता के पैसे को अपना समझते हैं उनपर उचित कार्रवाई जो भी बनती है की जाएगी. उन्होंने कहा कि जनता के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए. इसके अलावा नेताओं को इस पैसे को बहुत ही ईमानदारी के साथ विकाश कार्यों पर खर्च करना चाहिए ताकि क्षेत्र का विकास हो सके.

विधायक ने कहा कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सिद्धबाबा बालक नाथ और माता श्री नैना देवी मंदिर को आपस में जोड़ने का एक प्लान तैयार किया जाना चाहिए. जिससे इन दोनों धार्मिक स्थानों की दूरी काफी कम हो जाएगी. उन्होंने कहा कि मंदिर न्यास के अधिकारियों को इस पर विचार-विमर्श करके एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए जिसे वह प्रदेश सरकार से स्वीकृत करवाएंगे.

उन्होंने कहा कि फोरलेन का कार्य पूर्ण होने वाला है और मंदिर न्यास की तरफ से फोरलेन पर कैंची मोड़ के पास मंदिर न्यास माता श्री नैना देवी जी का एक बड़ा गेट और बोर्ड लगाया जाएगा जिससे कुल्लू मनाली लेह लद्दाख जाने वाले पर्यटक इस धार्मिक स्थल पर भी माता के दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं. बता दें कि राजेश धर्माणी ने अपने परिवार के साथ आज मां नैना देवी के दर्शनों के लिए पहुंचे थे.

