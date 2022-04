बिलासपुर: बिलासपुर एम्स में नाॅट फाउंड फीट (NOT FOUND FIT) कर्मचारियों को नौकरी नहीं दी जाएगी. यह बात मंगलवार को बिलासपुर दौरे (JP Nadda on Bilaspur tour) पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही. उन्होंने कहा कि यहां पर हर एक स्टाफ पूरा परफेक्ट रखा जा (JP Nadda on AIIMS Bilaspur) रहा है. एम्स में क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जाएगा. इसके लिए बकायदा यहां पर अधिकारियों को आदेश भी जारी किए गए हैं.

जेपी नड्डा ने कहा कि बिलासपुर एम्स में 66 करोड़ की लागत से पेयजल योजना तैयार की गई है. जिसका 95 प्रतिशत कार्य लगभग पूरा हो गया है. उन्होंने कहा कि यहां पर हर फैकल्टी के लिए साक्षात्कार हो रहे हैं. इसी के साथ एम्स के विशेषज्ञों को बतौर दिल्ली एम्स से ट्रेन करके बिलासपुर में भेजा जा रहा है. क्योंकि विशेषज्ञों को साफ तौर पर आदेश जारी किए गए हैं कि दिल्ली का कल्चर बिलासपुर एम्स में स्थापित करना है. ताकि प्रदेश वासियों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा.

बता दें कि मंगलवार को जेपी नड्डा ने अधिकारियों से बिलासपुर एम्स की पूरी विस्तत रिपोर्ट ली. उन्होंने कहा कि जून माह तक बिलासपुर एम्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों को यहां पर सुविधाएं मिलना भी शुरू हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि इसके शुभारंभ के लिए स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिलासपुर आने का निमंत्रण दिया (Narendra Modi AIIMS Bilaspur Inauguration) जाएगा. नड्डा ने कहा कि अभी चार साल तक एम्स में कार्य करने के लिए विशेषज्ञों के साक्षात्कार जारी (AIMMS Bilaspur Recruitment) रहेंगे. अगर कोई अधिकारी और कर्मचारी एम्स के लिए फीट नहीं बैठता है, तो उसको यहां पर कोई स्थान नहीं मिलेगा.

ये भी पढ़ें: जेपी नड्डा ने जिला अस्पताल बिलासपुर का किया औचक निरीक्षण