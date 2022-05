PM MODI HIMACHAL TOUR: रिज मैदान सजकर तैयार, कल देवभूमि हिमाचल पहुंचेंगे पीएम, जानें पूरा शेड्यूल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 31 मई को शिमला (Narendra Modi Shimla Tour) में होंगे. वहीं, पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए रिज मैदान पूरी तरह सजकर तैयार हो चुका है. बता दें कि मंगलवार को 10 बजकर 55 मिनट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला पहुंचेंगे. 10 बजकर 55 मिनट से लेकर 11 बजे तक प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों से स्वागत होगा...

Famous Temple in Kullu: कुल्लू में त्रिकोण पहाड़ी पर भगवान ब्रम्हा, विष्णु और महेश विराजमान! आज भी सैलानियों की पहुंच से हैं दूर

वैसे तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मंदिर और शक्तिपीठ देश और दुनिया में काफी प्रसिद्ध (Famous temple in himachal) हैं. वहीं, मान्यता है कि पर्यटन नगरी कुल्लू में एक त्रिकोण में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास (Temple of Lord Brahma Vishnu and Mahesh in Kullu) करते हैं. हैरानी की बात यह है कि इस बात की जानकारी भी बहुत कम लोगों को है और सैलानियों के लिए भी त्रिदेवों के द्वार अभी तक पूरी तरह से खुल नहीं पाए हैं.

Himachal Assembly Elections: आनंद, कौल, अग्निहोत्री या सुक्खू सियासी गलियारों में तैरने लगा सवाल, सत्ता में आई कांग्रेस तो कौन होगा CM

चुनावी साल में हिमाचल की राजनीतिक जंग रोचक (Himachal Assembly Elections 2022 ) होने लगी है. हालांकि प्रदेश में जनता बारी-बारी से कांग्रेस और भाजपा को सत्ता सौंपती रही है, लेकिन इस बार सूबे में कई तरह के समीकरण दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखते हुए यह पाना मुश्किल है कि इस बार भाजपा मिशन रिपीट (BJP mission repeat in Himachal) में सफल होगी या कांग्रेस मिशन डिलीट में. ऐसे में चुनावी साल से पहले ही हिमाचल के सियासी गलियारों में ये सवाल तैरने लगा है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो सीएम कौन होगा. सीएम पद की रेस में आनंद शर्मा, कौल सिंह ठाकुर, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह समेत कई नाम हैं.

Storm in kullu: कुल्लू में तूफान ने उड़ाई घरों व दुकानों की छत, फलदार पेड़ों को भी हुआ नुकसान

कुल्लू में सोमवार शाम अचानक मौसम (Storm in kullu) ने करवट बदली और तेज तूफान व अंधड़ के साथ बारिश का दौर भी शुरू हो गया. तेज तूफान व अंधड़ के चलते यहां लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा. तूफान की वजह से पेड़ों की टहनियां गिरने से मोटरसाइकिल व स्कूटी को भी नुकसान हुआ है और हलान दो पंचायत में भी एक पेड़ गाड़ी के ऊपर टूट कर गिर गया.

UPSC Civil Service Result 2021 : श्रुति शर्मा ने मारी बाजी, पहले चार स्थानों पर महिलाओं का कब्जा, पीएम ने दी बधाई

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया है. आयोग ने बताया कि लगभग 685 उम्मीदवार परीक्षा में सफल हुए हैं. श्रुति शर्मा पहले पायदान पर रही हैं जबकि अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंगला ने क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है. चौथे स्थान पर ऐश्वर्या वर्मा हैं. परीक्षा पास करने वाले सभी प्रतिभागियों को पीएम मोदी ने बधाई दी है.

Bijli Mahadev Ropeway: आखिर कब पूरा होगा हिमाचल में पीएम मोदी का ड्रीम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भगवान बिजली महादेव के प्रति भी अटूट श्रद्धा है. जिसके चलते वे आज भी हिमाचल दौरे के दौरान हर मंच से भगवान बिजली महादेव को याद करना नहीं भूलते हैं. उन्होंने 5 साल पहले भी यह सपना देखा था कि बिजली महादेव तक रोपवे बनाया जाए ताकि देश-दुनिया के (PM Modi Dream Project Bijli Mahadev Ropeway) सैलानी भी वहां तक जा सकें. लेकिन प्रधानमंत्री का यह सपना फिलहाल अभी तक पूरा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है.

Bilaspur Youth Congress: 'PM आ रहे हिमाचल इसलिए तोड़ा अनशन, देवभूमि की छवि नहीं करना चाहते खराब, लड़ाई रहेगी जारी'

बिलासपुर उपायुक्त परिसर में अनशन पर बैठे युवा कांग्रेस के (Bilaspur Youth Congress) पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का क्रमिक अनशन समाप्त हो गया है. पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़ा.

Kaul Singh Thakur: 'सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की हो CBI जांच, पंजाब में AAP की सरकार केजरीवाल का मुखौटा'

कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ने मंडी शहर के सेरी चानणी में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जूस पिलाकर इस हड़ताल को समाप्त किया. इस दौरान उन्होंने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस पर पंजाब सरकार पर खूब हमला बोला.

Himachal Weather Update: पीएम मोदी की रैली पर मौसम रहेगा मेहरबान, जानें क्या कहते हैं मौसम विशेषज्ञ

31 मई को रिज मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ( PM Modi rally in Shimla) कार्यक्रम होना है. वहीं, इस दौरान मौसम साथ देगा या नहीं इस पर मौसम विभाग ने जानकारी दी है. मौसम विभाग का कहना है कि शिमला शहर में मंगलवार को मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा. जबकि देर शाम या रात को बारिश होने की आशंका है.