ऊना: जिला मुख्यालय के इंदिरा गांधी खेल परिसर में (Indira Gandhi Sports Complex UNA) चल रही सब जूनियर राष्ट्रीय खो-खो प्रतियोगिता के बालक और बालिकाओं के विजेता (National Sub Junior Kho Kho Competition) का खिताब महाराष्ट्र की टीम ने अपने नाम किए हैं. बालकों के वर्ग में महाराष्ट्र ने कर्नाटक को 6 के मुकाबले 10 अंकों से (Maharashtra team won Kho-Kho Competition) मात दी, जबकि बालिकाओं के वर्ग में महाराष्ट्र ने पंजाब को 12-3 से हराया.

इस मौके पर हिमाचल प्रदेश (Olympic Association Himachal) के कृषि मंत्री और प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कारों से (Minister Virendra Kanwar in UNA) नवाजा. इस मौके पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए मास्टर प्लान पर काम किया जा रहा है.

वीडियो.

उन्होंने कहा कि इसके लिए ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को स्थानीय स्तर पर मैदान उपलब्ध करवाने पर काम किया जा रहा है. प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग ने खेल विभाग के साथ मिलकर कन्वर्जंस मॉडल के (convergence model) आधार पर मैदानों का निर्माण कार्य शुरू किया है. इस मौके पर कृषि मंत्री ने (Minister of Agriculture Himachal) कहा कि जब-जब प्रदेश में भाजपा की सरकार सत्तासीन हुई है, तब तक खेलों के विकास को लेकर व्यापक स्तर पर काम किया गया है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश से अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल सके इसके लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा ने सदैव खेलों के विकास के लिए काम किया है (BJP has always worked for the development of sports) और आगे भी करती आएगी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में सेकंड डोज वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री सैजल बोले- जल्द पूरा होगा टारगेट