ऊना: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर (Governor Rajendra Vishwanath Arlekar) ने जिला ऊना के थाना कलां गौशाला (Thana Kalan Gaushala of District Una) में तुलसी अनुष्ठान व गौ पूजन (Tulsi ritual and cow worship) किया. इस अवसर पर ग्रामीण विकास (Rural development), पंचायती राज (Panchayati Raj), कृषि, मत्स्य तथा पशु पालन (Agriculture, Fisheries and Animal Husbandry) मंत्री वीरेंद्र कंवर (Minister Virender Kanwar in una) भी उपस्थित रहे.

इस अवसर पर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर (Rajendra Vishwanath Arlekar) ने कहा कि प्रदेश सरकार बेसहारा गोवंश के संरक्षण (protection of destitute cows) प्रदान करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है. प्रदेश सरकार ने पिछले लगभग चार वर्षों में बीस हजार से अधिक बेसहारा गौवंश को सहारा प्रदान (Provide support to more than twenty thousand destitute cows) किया है.

राज्यपाल (Governor) ने कहा कि प्रदेश में आधुनिक गौ अभ्यारण्य (modern cow sanctuary) तथा बड़ी गौशालाओं का निर्माण (construction of large cowsheds) किया जा रहा है जिससे सड़कों पर बेसहारा पशु (destitute animal) नहीं होंगे और किसानों की फसलों को भी बेसहारा पशुओं से कोई हानि नहीं होगी. इसके अतिरिक्त मौजूदा गौशालाओं की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है. जून 2022 तक प्रदेश की राज्य की सड़कों को बेसहारा पशु मुक्त बनाने का लक्ष्य (Aim to make state roads destitute animal free) रखा गया है.

इस अवसर पर हमीरपुर के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर (Former Zilla Parishad President Rakesh Thakur), जिला परिषद ऊना के उपाध्यक्ष कृष्ण पाल शर्मा (Krishna Pal Sharma, Vice President of Zilla Parishad Una) सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे.

ये भी पढे़ं: स्वतंत्रता सेनानी हिरदा राम की 137वीं जयंती, ताम्रपत्र से सम्मानित करने की उठी मांग