नालागढ़ में विधायक लखविंदर राणा CM के दिखे करीब, केएल ठाकुर को जयराम ने बैठने को कहा

बुधवार को सूबे के सीएम जयराम ठाकुर नालागढ़ दौरे पर (CM Jairam Nalagarh tour) थे. ऐसे में नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा सीएम जयराम के साथ नजर आए. वहीं, पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता केएल ठाकुर को सीएम भाषण के दौरान जबरदस्ती बैठाते नजर आए. अब लखविंदर राणा का सीएम के करीब होना और केएल ठाकुर को इस तरह से मंच पर नकारना कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन चुका (CM Jairam And KL Thakur Nalagarh Controversy) है. इससे नालागढ़ भाजपा में हलचल तेज हो चुकी है और इसका असर चुनाव नतीजों पर पड़ सकता है.

बीजेपी के डिजिटल रथों में शांता, धूमल और अनुराग को मिला स्थान, डैमेज कंट्रोल की कोशिश

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में एलईडी प्रचार अभियान किया जा रहा है. प्रचार में प्रयोग होने वाले पोस्टर में धूमल और शांता के फोटे नहीं लगाए गए थे जिसको लेकर कुछ कार्यकर्ताओं ने नराजगी जताई गई थी, लेकिन अब पोस्टरों को बदला गया है. (BJP LED campaign poster changed in himachal) दी है.

पीएम मोदी का बिलासपुर दौरा 5 अक्टूबर को, एम्स का शुभारंभ कर जनसभा को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को हिमाचल के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान पीएम मोदी बिलासपुर में एम्स का शुभारंभ करने के अलाव जनसभा को सबोधित करेंगे.,लेकिन उसके पहले पीए मोदी 24 सिंतबर को सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी से चुनाव का शंखनाद कर देंगे. (PM Modi visit to Bilaspur on 5 October)

मीका और दलेर मेहंदी ने मां चिंतपूर्णी के दर पर नवाया शीश, कहा- दर्शन कर मिली आत्मिक शांति

हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर (Chintpurni Temple in una) में बुधवार को पंजाबी व बॉलीवुड गायक दलेर मेहंदी (Daler Mehndi visit Chintpurni Temple) व गायक मीका सिंह (Mika Singh visit Chintpurni Temple) ने अपने परिवार के साथ माता की पावन पिंडी के दर्शन कर पूजा अर्चना की.

जयराम कैबिनेट की बैठक आज, PM की रैली और आउटसोर्स कर्मियों- एनटीटी पॉलिसी पर चर्चा संभव

आज प्रदेश सचिवालय में होने वाली कैबिनेट (jairam cabinet meeting today) बैठक में पीएम मोदी की मंडी रैली पर चर्चा होने की (Cabinet discussion on PM Modi rally) उम्मीद है. वहीं, आउटसोर्स कर्मियों की पॉलिसी और एनटीटी पॉलिसी पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज सोलन जिले के दौरे पर, मतदाताओं से करेंगे मुलाकात

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने गतिविधियां तेज कर दी हैं. वहीं, गुरुवार, 22 सितंबर को निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सोलन जिले के दौरे पर रहेंगे. जहां राजीव कुमार 90 वर्ष से अधिक, नए मतदाताओं और ट्रांसजेंडर मतदाताओं से मुलाकात करेंगे.

ठियोग में बस खाई में गिरी, चालक की मौत

बुधवार रात को ठियोग में एचआरटीसी बस खाई में गिर (bus accident in Theog) गई, जिसमें चालक की मौत हो गई. पटिनल में यह हादसा हुआ. जानकारी के मुताबिक ठियोग से बस चलकर पटिनल पहुंची थी. सवारियों को उतारने के बाद चालक बस को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था. उसी दौरान बस खाई में गिर गई और उसकी मौत हो गई.

पीएम मोदी की रैली में 45 साल से ऊपर वालों की नो एंट्री, जानिए कैसे पड्डल मैदान में आएंगे एक लाख युवा

(Himachal assembly election 2022) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को रैली के लिए मंडी (PM Modi rally in Mandi) आएंगे और इसके साथ ही हिमाचल में भाजपा का चुनावी शंखनाद होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए भाजपा ने एक लाख युवाओं को जुटाने का लक्ष्य रखा है. मोदी की इस रैली में 45 साल से अधिक के लोगों को एंट्री (No entry in PM Modi Mandi rally) नहीं मिलेगी.

सिरमौर जिला अदालत ने NDPS एक्ट में सुनाई सजा, 5 साल का कारावास और 25 हजार जुर्माना

सिरमौर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अबीरा बसु की अदालत ने बुधवार को एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी अनवर हुसैन पुत्र रालटू निवासी अमरकोट तहसील पांवटा साहिब को दोषी करार (Sirmaur district court sentenced the accused) दिया. अदालत ने दोषी अनवर हुसैन को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत 5 साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई.

सरकारी कर्मियों के बैंक खाते में अगले महीने आएंगे दो मैसेज, दीवाली से पहले घर आएगी लक्ष्मी

हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को अब जल्द ही एरियर का भुगतान किया जाएगा. अक्टूबर माह में वेतन के साथ एरियर का बिल अलग से (arrears payment himachal) बनेगा और यह सीधा कर्मचारियों के खाते हैं जाएगा. अक्टूबर महीना में कर्मचारियों को बैंक खाते में दो-दो मैसेज आएंगे. पहली मैसेज सेलेरी से जुड़ा हुआ होगा. जबकि दूसरा मैसेज संशोधित वेतनमान के एरियर (Pay scale arrears payment Himachal) की पहली किश्त का होगा.

