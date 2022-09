सोलन: साल 2018 में 14 अप्रैल को जयराम सरकार ने ट्रांसपोर्ट नगर की आधारशिला सोलन के कथेड़ में रखी थी, लेकिन पिछले साढ़े चार तक सरकार इस पर कोई बात नहीं कर पाई. अब चुनावी साल में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए और मोटर व्यवसायियों को खुश करने के लिए सरकार ने बीते सोमवार को कैबिनेट में 25 करोड़ से बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर (jairam cabinet approves transport nagar of solan ) का तोहफा दिया है.



ट्रांसपोर्ट नगर बनने से 300 से अधिक मोटर कार का काम करने वाले कारोबारियों को बैठने का स्थाई ठिकाना मिलेगा. सोलन में लंबे समय कथेड़ में मोटर कार का निर्माण (Motor car manufacturing in Kather) प्रस्तावित था. प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 14 अप्रैल 2018 को इसका शिलान्यास किया था. इस दौरान इसकी डीपीआर 20 करोड़ रुपए की थी, लेकिन अब रिवाइज एस्टीमेट 25 करोड़ तक पहुंच चुका है. बीच में इस प्रोजेक्ट का फोरलेन निर्माण के कारण उजड़े व्यवसायियों के मुआवजे को लेकर लंबित हो गया था, लेकिन अब यह प्रोजेक्ट क्लियर हो चुका है. कैबिनेट की बैठक में सोलन के ट्रांसपोर्ट नगर को मंजूरी (Transport Nagar of Solan approved) दे दी है. इससे चंबाघाट देहुघाट समेत अन्य जगह पर काम करने वाले मोटर व्यवसायियों के लिए लाभ होगा.

सोलन के कथेड़ में ट्रांसपोर्ट नगर.

अब इन कारोबारियों को बैठने का स्थाई ठिकाना मिलेगा और मोटर मार्केट के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा. उम्मीद जताई जा रही है कि दो साल के भीतर इसका निर्माण हो जाएगा. वहीं, इस मामले में मां दुर्गा मोटर मार्केट एसोसिएशन सोलन के प्रधान धीरज सूद ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि इस मोटर मार्केट से मोटर कार और दोपहिया वाहन समेत अन्य वाहनों से जुड़े काम करने वाले लोगों को फायदा होगा. धीरज सूद ने कहा कि न जाने किन कारणों से अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन वे सरकार से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाए. साथ ही इसका कार्य भी शुरू करवाया जाए. उन्होंने कहा कि इस ट्रांसपोर्ट नगर के बन जाने से 280 मैकेनिकों के परिवारों को लाभ होगा.

क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि: कैबिनेट में (Jairam Cabinet Meeting) हुए ट्रांसपोर्ट नगर के फैसले को लेकर सोलन सदर विधायक व पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल (Former minister retired colonel Dhaniram Shandil) ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर बन जाने से सड़क पर बैठे में मैकेनिकों को आशियाना मिल जाएगा, लेकिन सरकार को इस पर पहले ही गौर कर देना चाहिए था. अब चुनावी साल में सरकार इस तरह की घोषणा करके जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रही है. वहीं, दूसरी तरफ साल 2017 में भाजपा से प्रत्याशी रहे और प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राजेश कश्यप ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए जयराम सरकार का धन्यवाद किया है. उन्होंने कहा कि हर वर्ग का ध्यान रखते हुए जयराम सरकार निर्णय ले रही है और ट्रांसपोर्ट नगर सोलन शहर के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि जल्द ही पूरा हो कर जनता को समर्पित हो जाएगा.

जगह-जगज बैठे हैं मोटर मैकेनिक, कथेड़ में किया गया है 20 बीघा जमीन का चयन: इस समय मोटर कार से जुड़े कार्य करने वाले जगह-जगह ऐसी जगह पर बैठे हैं, जहां पर वाहनों का जाना भी मुश्किल है. बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर के लिए तुरंत बाईपास में कथित के पास 20 बीघा जमीन का चयन किया गया है, लेकिन बीच में कुछ अड़चनों के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया था. एक समय तो इस ट्रांसपोर्ट नगर के शिलान्यास पट्टिका भी टूट गई थी, लेकिन अब सरकार ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को मंजूरी (Transport Nagar project in solan) देकर सोलन की जनता का विश्वास जीता है.

12 साल पुराने प्रोजेक्ट को चुनावी साल में जयराम सरकार की हरी झंडी: बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर का प्रोजेक्ट और सोलन शहर में 12 साल पुराना है. लेकिन सरकारें आती रही जाती रहीं लेकिन इन मैकेनिकों के बारे में किसी ने नहीं सोचा. अपना काम निकालने के लिए मैकेनिकों द्वारा जगह-जगह पर शेड बनाकर कार्य शुरू किया गया. फोरलेन निर्माण शुरू होने के बाद उन्हें फोरलेन से भी उठना पड़ा, लेकिन अब सरकार ने चुनावी साल में घोषणा करके कहीं न कहीं सोलन शहर की जनता का विश्वास जीता है. पर अब चुनाव नजदीक (Himachal Assembly Elections 2022) है और इस घोषणा के बाद क्या सोलन की जनता का विश्वास वोटों में तब्दील होकर भाजपा की तरफ जाएगा यह देखने लायक होगा.

