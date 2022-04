सोलन: शहर के वार्ड नंबर-11 में लंबे समय से जल निकासी की नालियां टूटी होने के कारण जहां एक ओर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ नालियों से (Drainage problem in ward no 11 of solan) जल निकासी नहीं होने से गर्मियों के दिनों में बीमारी फैलने का डर भी सता रहा है.

वार्ड नं 11 के स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि काफी लंबे समय से सड़क किनारे बनी नालियां टूटी पड़ी है. जिस कारण पानी की निकासी सही से नहीं हो पा रही है. नालियां टूटी होने के कारण सड़क के पास गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे बीमारी फैलने का भी खतरा है. लेकिन नगर निगम और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं.

सोलन के वार्ड नंबर 11 में जल निकासी की समस्या

वहीं, इस समस्या को लेकर वार्ड नंबर-11 के पार्षद अभय शर्मा ने कहा कि उनके ध्यान में ये मामला है. उन्होंने बताया कि लंबे समय से यहां पर नालियां टूटी पड़ी है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों (Drainage problem in ward no 11 of solan) का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नई नालियां बनाने को लेकर टेंडर किया जा चुका है और इस बार नए सिरे से अच्छी नालियां बनाई जाएगी. जिससे सही ढंग से पानी की निकासी हो सके.

