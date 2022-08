सोलन: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को सोलन विधानसभा क्षेत्र के कंडाघाट में हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के 75 वर्षों के उपलक्ष्य पर आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इन 75 वर्षों में (PRAGATISHEEL HIMACHAL STHAPNA KE 75 VARSH FUNCTION) राज्य में सभी क्षेत्रों में अद्वितीय विकास हुआ है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दौरान 145 करोड़ रुपए के विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किए.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हर बार सोलन विधानसभा सीट से थोड़ी सी कमी जनता की तरफ से रह जाती है. उन्होंने कहा कि कभी भी उन्होंने सोलन विधानसभा क्षेत्र में विकास के कामों में कमी नहीं आने दी और जनता से भी यही उम्मीद करते हैं कि वे लोग जब चुनाव का समय आए तो उस समय उस कमी को पूरा कर दें. उन्होंने कहा कि इस बार सोलन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का विधायक विधानसभा के अंदर पहुंचना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सोलन की जनता की होगी.

सोलन विधानसभा में दीं करोड़ों की सौगातें

मुख्यमंत्री ने पट्टी कोलियां और साथ लगती ग्राम पंचायत डांगरी के गांवों के लिए 1.18 करोड़ रुपये लागत की उठाऊ जलापूर्ति योजना के संवर्द्धन कार्य, 28 लाख रुपये की उठाऊ जलापूर्ति योजना नौणी मझगांव, 5.50 करोड़ रुपये से निर्मित कौशल विकास केन्द्र, 1.91 करोड़ रुपये से निर्मित राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कीन-क्यार गांव के नजदीक अश्वनी खड्ड पर 1.70 करोड़ रुपये से निर्मित पैदल पुल, 25.61 करोड़ रुपये लागत से निर्मित सोलन-राजगढ़ बाईपास सड़क तथा सोलन के जटोली में 30.31 करोड़ रुपये से निर्मित इनडोर ऑडिटोरियम के लोकार्पण किए.

कंडाघाट में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना समारोह

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ग्राम पंचायत वाकना, क्वारग, छावशा, बीशा, सैंज, सिरीनगर, कोट, मही के विभिन्न गांवों के लिए 55.38 करोड़ रुपये से गिरी नदी से जलापूर्ति योजना के स्रोत के सुदृढ़ीकरण कार्य, सोलन तहसील के अन्तर्गत 8.71 करोड़ रुपये से उठाऊ जलापूर्ति योजना कोठी बाड़ा, उठाऊ जलापूर्ति योजना धरोल बाशा, ग्रेवेटी जलापूर्ति योजना छावशा और ग्रेवेटी जलापूर्ति योजना गनोरी के संवर्द्धन कार्य, कंडाघाट तहसील की ग्राम पंचायत दंघील में एक करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली उठाऊ सिंचाई योजना दमधार बखोर, पौंदी के नजदीक अश्वनी खड्ड पर 1.55 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले पैदल पुल, कथैड़ में 9.61 करोड़ रुपये की उप सब्जी मंडी और वाकनाघाट में 4.69 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली उप सब्जी मंडी के शिलान्यास किए.

कसौली विधानसभा क्षेत्र को मिली ये सौगात: हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रगतिशील हिमाचलः स्थापना के 75 वर्ष समारोह के अवसर पर सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र के सुबाथू में एक (CM Jairam Thakur in Subathu) भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सुबाथू में उप तहसील खोलने (Announcement to open sub tehsil in Subathu), गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय सुबाथू को सरकारी क्षेत्र में अधिग्रहित करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुबाथू को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने, ग्राम पंचायत जाडली मंन स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने और राजकीय माध्यमिक पाठशाला कोटी को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की. वहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल की जीत के चौके के लिए जनता से आशीर्वाद भी मांगा.

