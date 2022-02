शिमला: Weather Update of Himachal: उत्तर-पश्चिम भारत में आज से मौसम करवट ले रहा है. पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली व उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. सर्द हवाओं के बीच रुक रुककर हो रही बारिश ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कंपकंपी का माहौल बना दिया है. मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी करते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश में आगामी दो दिनों तक मौसम खराब रहने वाला है. प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. जिसके चलते निचले क्षेत्रों में जमकर बारिश और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी ( heavy rain and snowfall in Himachal) की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के मैदानी जिलों जैसे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में कोहरा छाए रहने और बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है. इसके अलावा, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल-स्पीति में भारी बारिश और बर्फबारी (Heavy rain in Lahaul Spiti) की चेतावनी जारी की है.

हिमाचल मौसम अपडेट

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 8°C 1°C सोलन 15°C 6°C हमीरपुर 14°C 7°C मंडी 15°C 7°C बिलासपुर 16°C 7°C ऊना 15°C 7°C कांगड़ा 14°C 6°C सिरमौर 15°C 7°C कुल्लू 14°C 7°C चंबा 15°C 7°C किन्नौर 3°C -1°C लाहौल-स्पीति 0°C -7°C

वहीं, अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति में माइनस -7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बिलासपुर में 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा हमीरपुर, कांगड़ा और कुल्लू में अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

