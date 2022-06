Yoga Program in Himachal: जानें योग दिवस पर कौन कहां करेंगे योग, हिमाचल में इन स्थानों पर होगा कार्यक्रम

हिमाचल में योग दिवस का कार्यक्रम 21 जून दिन मंगलवार को सभी संसदीय क्षेत्रों कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला व मंडी के शक्तिकेंद्र व बूथ स्तर में आयोजित (yoga program in himachal Pradesh) किया जा रहा है. हिमाचल में किन स्थानों पर होगा कार्यक्रम जानने के लिए पढे़ं पूरी खबर...

'अहंकारी कौन सीएम जयराम या सुंदर सिंह..ये जनता करेगी तय, फिलहाल अदब में बात करना सीख लें विधायक'

पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर (Maheshwar Singh targeted MLA Sundar Singh) द्वारा दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अंहकारी कौन है सीएम या सुंदर ठाकुर? यह तो जनता आने वाले चुनाव में तय करेगी. फिलहाल कांग्रेस विधायक को चाहिए की वो थोड़ा में अदब में रहें.

मुकेश अग्निहोत्री को पड़ रहा दिमागी दौरा, बौखलाहट में मंच पर तू तड़ाक की भाषा पर उतर आए: CM Jairam Thakur

हमीरपुर में सोमवार को आयोजित त्रिदेव सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Leader of Opposition Mukesh Agnihotri) कांग्रेस में तवज्जो न मिलने से निराशा के चलते बौखलाहट में हैं. वह सार्वजनिक मंच पर तू तड़ाक की भाषा से बात ना करें. नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं में एक आदमी तो ऐसा है जिसको दिमागी दौरा ही पड़ गया है. यह नेता कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने की कोशिश कर रहा था.

हिमाचल रोपवे हादसा: NDRF ने सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाला, तकनीकी खराबी के कारण ट्रॉली में फंसे थे 11 लोग

हिमाचल के टिंबर ट्रेल रोपवे में आई तकनीकी खराबी के बाद एक ट्रॉली बीच में ही फंस गई. जिसमें 11 लोग सवार थे. एनडीआरएफ की टीम ने सभी पर्यटकों का रेस्क्यू किया.

Protest in Hamirpur: 'पुरानी भर्ती रद्द न करे सरकार, युवा लगा रहे गुहार, 4 साल बाद कहां मिलेगा रोजगार'

अग्निपथ योजना का विरोध नहीं रुक रहा है. हमीरपुर में सोमवार को भी युवाओं द्वारा इस योजना का विरोध किया गया. युवाओं का कहना है कि वह मानसिक तौर पर परेशान हो चुके हैं (Protest in Hamirpur against Agnipath scheme) क्योंकि सरकार उन्हें समझ ही नहीं रही है. युवाओं का कहना है कि पुरानी भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए. इसके अलावा अग्निपथ भर्ती योजना में युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है.

Tiranga yatra in Dharamshala: अग्निपथ को लागू करने से पहले पुरानी भर्ती की प्रक्रिया हो पूरी, युवाओं पर दर्ज केस लिए जाएं वापस

शाहपुर के भडियाड़ा वार्ड से जिला परिषद सदस्य जितेंद्र पंकू की अगुवाई में सोमवार को धर्मशाला में तिरंगा यात्रा निकाली गई. शहीद स्मार्क से होते हुये जिलाधीश कार्यालय तक (Youth took out Tiranga yatra in Dharamshala) निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में कांगड़ा के उन नौजवानों ने भी हिस्सा लिया जिनकी साल 2018 में आर्मी में भर्ती हुई थी. जितेंद्र पंकू ने कहा कि अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार शौक से लागू करे, मगर वो पहले पुरानी भर्ती को पूरा करे. उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए.

23 जून को पुलिस ग्राउंड सोलन में होगा त्रिदेव सम्मेलन, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर रहेंगे मौजूद

23 जून को पुलिस ग्राउंड सोलन में शिमला संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन होने जा रहा है. इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर विशेष रूप से शिरकत करेंगे. वहीं, 23 जून को पुलिस ग्राउंड सोलन में होने वाले शिमला संसदीय क्षेत्र के त्रिदेव सम्मेलन की (Tridev Sammelan at Police Ground Solan) तैयारियों को लेकर सोमवार को त्रिदेव सम्मलेन के प्रभारी और नाहन के विधायक डॉ. राजीव बिंदल पुलिस ग्राउंड पहुंचे.

हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला पहुंचे शिमला, विभिन्न कमेटियों के साथ लेंगे बैठक, अग्निपथ योजना को बताया भाजपा की जिद्द

विभिन्न कमेटियों के कार्यों की समीक्षा करने के लिए सोमवार को हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला शिमला (Rajeev Shukla reached Shimla) पहुंचे हैं. राजीव शुक्ला कांग्रेस कार्यालय में मेनिफेस्टो कमेटी सहित अन्य कमेटियों की बैठकें कर कार्यों की फीडबैक लेंगे और मेनिफेस्टो में खासकर क्या मुद्दों को शामिल करना है इसको लेकर चर्चा की जाएगी.

चंबा में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए 50 परिवार, विधायक आशा कुमारी ने किया स्वागत

चंबा जिले के केहार सेक्टर में कार्यकर्ता कार्यक्रम में विधायक आशा कुमारी पहुंची. इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा में शामिल करीब 50 परिवारों ने कांग्रेस का दामन थामा. विधायक आशा कुमारी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने (50 families left BJP and joined Congress in Chamba) के लिए सभी लोगों का आभार जताया. इस दौरान विधायक आशा कुमारी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा.

नाहन: CPI (M) ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन, Agnipath Recruitment Scheme को बताया देश की संप्रभुता व राष्ट्रहित के लिए खतरा

सीपीआईएम जिला सिरमौर कमेटी ने सोमवार (Agnipath Recruitment Scheme) को जिला मुख्यालय नाहन में डीसी सिरमौर के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज तुरंत अग्निपथ भर्ती योजना को वापस लेने की मांग की है. साथ ही इस योजना को देश की संप्रभुता व राष्ट्रहित के लिए खतरा करार दिया है.

ये भी पढ़ें: सिरमौर के बड़यालटा में उड़ेंगे मानव परिंदे, सरकार की हरी झंडी