साइबर ठगी के लिए CM जयराम के प्रोफाइल फोटो का इस्तेमाल, ठगों ने सीएम के परिचित को ही लगा दिया फोन

हिमाचल प्रदेश में साइबर शातिर ठगी करने के नए-नए तरीके अपना रहे हैं. ताजा मामला व्हाट्सएप में सीएम जयराम ठाकुर की प्रोफाइल फोटो लगाकर रुपयों की मांग कर रहे थे, लेकिन ठगों ने सीएम जयराम के परिचित को ही फोन लगा दिया और पूरा मामला खुल गया.

Weather Update of Himachal: हिमाचल में जारी रहेगा बारिश का दौर, 4 अगस्त तक खराब रहेगा मौसम

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में आज भी बारिश होगी.

Petrol Diesel Rate in Himachal: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol Diesel Price Today) नहीं हुआ है.

रामपुर पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया मामला, लाखों के गहने उड़ाने वाले चोरों को किया गिरफ्तार

शिमला जिले के शिंगड़ा गांव में हुई गहनों की चोरी मामले को पुलिस ने 24 घंटों में सुलझा लिया है और चोरों को पकड़ लिया है. इतना ही नहीं इस मामले (theft of jewelry in Rampur) में हिरासत में लिए गए शाह नवाज व मोहम्मद रफीक से चोरी हुए करीब साढ़े चार लाख के जेवर भी बरामद कर लिए गए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

अगस्त महीने में कहर बरपा सकता है मानसून, अब तक 141 लोग बन चुके हैं काल का ग्रास

बरसात शुरू होने से अब तक हिमाचल प्रदेश में 141 लोग अकारण ही काल का ग्रास बन चुके हैं. इसके अलावा 6 लोग फ्लैश फ्लड में अभी भी मिसिंग हैं. 104 पशु भी भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में मारे गए हैं और 212 गौशालाएं भी टूट गई हैं. प्रदेश में बारिश के कारण कच्चे और पक्के कुल मिलाकर 73 मकान ढह गए हैं. 182 मकानों की आंशिक क्षति पहुंची है. 31 जुलाई 2022 तक 452 करोड़ रुपए का नुकसान बारिश के कारण हुआ है.

हिमाचल की गोबिंद सागर झील में 7 लोग डूबे, गोताखोरों ने निकाले सभी शव

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में 7 लोग गोबिंद सागर झील में डूब गए. बताया जा रहा है कि ये सभी लोग गोबिंद सागर झील में नहाने के लिए उतरे थे और पानी अधिक गहरा होने के कारण डूब गए. बता दें कि सभी शवों को गोताखोरों की मदद से निकाला गया है.

Unsafe Buildings in Shimla: शिमला के लोअर बाजार में 3 मंजिला भवन की दीवार गिरी, अन्य भवनों को भी खतरा

शिमला में हो रही बारिश से लोअर बाजार में तीन मंजिला भवन गिरने की कगार पर है. भवन की एक दीवार पूरी तरह गिर गई है. नगर निगम प्रशासन ने भवन को पूरी तरह से अनसेफ घोषित करते हुए इसे खाली करने के निर्देश दे दिए हैं. सोमवार को नगर निगम की टीम मौके पर निरीक्षण करने पहुंची और भवन को खाली करवा दिया है. वहीं, इस भवन से अन्य भवनों को खतरा (Unsafe Buildings in Shimla) हो गया है. ये भवन गिरता है तो अन्य घरों पर इसका मलबा गिर सकता है.

अवैध खनन से पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नुकसान, हाईकोर्ट ने पीसीसीएफ से मांगा जवाब

कांगड़ा जिले में पौंग बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में अवैध खनन पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है. अदालत ने वन विभाग के पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ (Pong Dam Wildlife Sanctuary) यानी प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य जीव) से जवाब तलब किया है.

Himachal Monsoon Session 2022: मानसून सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद, सदन में गूंजेंगे ये मुद्दे

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र 2022 (Himachal Assembly Monsoon session) को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. 10 से 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के लिए 367 प्रश्नों में 238 तारांकित और 129 अतारांकित प्रश्न हैं. वहीं, चार दिन तक चलने वाला ये सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है. एक ओर अंतिम सत्र में जयराम सरकार अपने पांच साल की उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश करेगी. वहीं, विपक्ष के नेता भी सदन में सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार करने में जुटे हैं.

हिमाचल: इस फायर सीजन में पौने 6 करोड़ की वन संपदा राख, जानें कहां कितने दहके जंगल

हिमाचल में हर साल आग की वजह से हजारों हेक्टेयर जंगल जल कर राख हो जाते हैं. रिहायशी इलाकों में आग की घटना से मकान और गौशालाएं जलकर राख हो जाती हैं. हिमाचल में 2501 मामले फायर सीजन के (Loss of crores due to fire in HP) सामने आए हैं, बरसात से पहले तक 5 करोड़ 75 लाख 19 हजार 17 का नुकसान आंका गया है.

