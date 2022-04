आज से होने जा रहे ये बदलाव, बैंकिंग से लेकर टैक्स और पोस्ट ऑफिस के बदलेंगे नियम: आज यानी की 1 अप्रैल 2022 से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है. ऐसे में आपसे और आपके पैसों से जुड़े कई तरह के बदलाव होने जा रहे. नए महीने की शुरुआत से पहले इन सभी बदलावों के बारे में जानना जरुरी है, जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो. इसमें पोस्ट ऑफिस से लेकर बैंकिंग और इंवेस्टमेंट के कई नियम शामिल हैं. आइए आपको इनको बारे में बताते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर: जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया. सुरक्षाबलों ने खुफिया सूचना मिलने पर इलाके में घेराबंदी कर अभियान चलाया है. अभी और कितने आतंकवादी फंसे हुए हैं इसकी जानकारी नहीं है. वहीं, मारे गये आतंकवादी की पहचान नहीं हो सकी है. फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है. विस्तृत जानकारी की प्रतिक्षा है. जम्मू कश्मीर पुलिस के अुसार शोपियां के तुर्कवांगम इलाके में मुठभेड़ जारी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पंजाब में 24 आईएस और आईपीएस के तबादले: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 24 आईएस और आईपीएस के तबादले किये हैं. मुख्यमंत्री के आदेश पर 11 आईएस समते छह जिलों के डीसी और 13 जिलों के एसएसपी का स्थानांतरण किया गया है. इनमें मानसा के डीसी मोहिंदरपाल को गृह विभाग का विशेष सचिव बनाया है. संगरूर के डीसी रामवीर को रोजगार निदेशक. मोगा के डीसी हरीश नायर को कुमार सौरभ राज की जगह बरनाला का डीसी नियुक्त किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सांस्कृतिक नक्शे पर छाएंगे हिमाचल के 75 गांव, देश-दुनिया में मचेगी हिमाचल कल्चर की धूम: समय के इस दौर में दुनिया भर में लोक संस्कृति को जानने की जिज्ञासा बढ़ी है. सोशल मीडिया पर भी ब्लॉगिंग के जरिए लोग देश के विभिन्न हिस्सों की लोक कलाओं, संस्कृति आदि को उजागर किया जा रहा है. पर्यटन के क्षेत्र में लोक कलाएं (tourist areas in himachal) और लोक व्यंजन विख्यात हो रहे हैं. हिमाचल सरकार भी देवभूमि की विविधता पुर्ण संस्कृति को दुनिया के सांस्कृतिक नक्शे पर ले जाने की तैयारी कर रही है. हिमाचल सरकार राज्य में अलग-अलग तरह की पहचान वाले 75 गांवों को चिन्हित कर रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

रिटायरमेंट पर आनंद शर्मा की हुंकार, हम भाजपा को फिर से विपक्ष में लाएंगे: राज्य सभा में रिटायरमेंट के मौके पर अपने वक्तव्य में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कई बार उन्हें सदन का सदस्य बनाने के लिए अपनी पार्टी के प्रति कृतज्ञता जतायी. उन्होंने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य से आते हैं और उनका जन्म एक साधारण एवं सम्मानित परिवार में हुआ था. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने माता-पिता और अपने शिक्षकों से काफी कुछ सीखने को मिला. शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपनी मां से सच्चाई और ईमानदारी के अलावा यह भी सीखा कि कभी घबराना नहीं चाहिए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ड्राइवर को नींद की झपकी आने पर बजेगा अलार्म, हमीरपुर की छात्रा ने बनाया मॉडल: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले टैक्सी चालक की बेटी ने अनूठा मॉडल तैयार किया है. 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली सलोनी शर्मा ने ऐसा उपकरण बनाया है जो गाड़ी चलाते वक्त चालक को झपकीे आने पर अलर्ट कर देगा. इंस्पायर मानक अवार्ड योजना (Inspire Award Manak Yojana) के तहत राज्य स्तर पर चयनित छात्रा सलोनी शर्मा के इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित किया गया है. सलोनी के पिता टैक्सी चालक और माता गृहणी हैं. हमीरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला हमीरपुर में पढ़ने वाली सलोनी शर्मा ने इस उपकरण को ड्राइवर स्लीपिंग सेंसिंग नाम दिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

'बीजेपी को दिल्ली में तीन बार हराने का अनुभव है, हिमाचल में भी हराएंगे': हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों (Himachal Pradesh assembly elections) को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही है. वहीं, जबसे आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी है तब से लेकर हिमाचल की राजनीति में उथल-पुथल का माहौल है. वहीं, आम आदमी पार्टी ने सभी 68 विधानसभा सीटों में संगठन को गठित कर दिया है. आम आदमी पार्टी का (Aam Aadmi Party in Himachal) कहना है कि हिमाचल चुनाव में शिक्षा और स्वास्थ्य मुख्य मुद्दे रहेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जिस जमीन का उपयोग सड़क निर्माण में हो, उसका मालिक मुआवजे का हकदार: एक व्यक्ति जिसकी भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के लिए किया गया है वह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मुआवजा लेने का हकदार है. जब तक कि न्यायालय के समक्ष यह साबित नहीं हो जाता कि ऐसी सड़क के निर्माण के लिए उसकी सहमति थी. मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीफ, न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की फुल बेंच ने डिवीजन बेंच द्वारा भेजे गए रेफरेंस का जवाब देते हुए यह फैसला सुनाया कि क्या एक व्यक्ति जिसकी भूमि का उपयोग सड़क के निर्माण के लिए किया गया है वह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मुआवजे के लिए हकदार है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बाढ़ की भविष्यवाणी को लेकर इसरो के शोध में विस्तार, हिमाचल के साथ ही अब इन राज्यों में होगी स्टडी: देश में अब बाढ़ की भविष्यवाणी (Research on Flood Prediction) संभव होगी. इस खोज से देश में बरसात के दिनों में मचने वाले जलप्रलय से समय रहते बचाव संभव हो सकेगा. इस कड़ी में उत्तर पश्चिमी हिमालय में आने वाले जम्मू हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की हिमनदित (Glacier) व गैर हिमनदित (Non Glacier in himachal ) नदियों और सहायक नदियों पर यह शोध 3 साल के भीतर पूरा होगा. इस शोध कार्य पर लगभग 3 करोड रुपए खर्च होंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

'सत्ता में आने पर OPS बहाल करेंगे, आउटसोर्स को नियमित कर ठेकेदारी प्रथा भी होगी बंद': कांग्रेस ने घोषणा की है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी. इसके अलावा ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर के सीधी भर्ती की जाएगी और आउटसोर्स पर लगे सभी कर्मियों को नियमित किया जाएगा. कांग्रेस हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने शिमला में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा सरकार ने कर्मचारियों का शोषण किया है. बीजेपी सरकार कर्मचारी विरोधी है. प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर ओपीएस बहाल की जाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...