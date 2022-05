ACCIDENT: कुल्लू के जीभी में बड़ा हादसा टला, पहाड़ी से टकराया वाहन, 5 पर्यटक घायल

कुल्लू के उपमंडल बंजार में शुक्रवार देर रात पर्यटकों से भरा एक वाहन पहाड़ी से जा (Tourist vehicle accident in Jibhi of Kullu) टकराया. जिस कारण वाहन में बैठे पांच पर्यटक घायल हो गए. सभी घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा (Road accident in kullu) है. वहीं, बंजार पुलिस भी मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच करने में जुट गई है.

सेल्फी के चक्कर में ब्यास नदीं में बहा पर्यटक, पंजाब के युवक का मनाली में किया गया रेस्क्यू

पंजाब के पठानकोट का रहने वाला युवक सेल्फी लेने के लिए ब्यास नदी किनारे गया पैर फिसलने के कारण नदी में बह गया. गनीमत यह रही कि वह थोड़ी ही दूरी पर जाकर नदी के बीचो-बीच जाकर फंस गया.स्थानीय लोगों ने इस बारे अग्निशमन विभाग व पुलिस प्रशासन को सूचित किया. सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू (Rescue of tourist)कर युवक को पुलिस के हवाले किया.

घुमारवीं में ट्रक और कार की टक्कर, कार चालक की मौत

घुमारवीं में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 नसवाल के पास शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. एक कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई. भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार के एयरबैग तक खुल गए और इस घटना में कार चालक की मौत हो (one died in road accident in bilaspur)गई.

AAP जयराम सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमलावर, CM ने कहा- जो प्रदेश में नहीं उन्हें क्या जवाब देना

हिमाचल प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी शिक्षा व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बना (Aam Aadmi Party on Jairam government)रही है. आम आदमी पार्टी के नेता प्रदेश के बदहाल स्कूलों की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे.वहीं, सीएम जयराम का कहना है कि जो प्रदेश में नहीं ,उन्हें इस बात का क्या जवाब देना.

सुक्खू के बयान पर धूमल का पलटवार: कहा- मुझे सरकार से कोई शिकायत नहीं

चुनावी साल में हमीरपुर जिले में सियासी पारा चढ़ गया है. पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नाम पर प्रदेश सरकार के घेरने वाले हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान अब प्रतिक्रिया सामने (Dhumal on Sukhwinder Singh Sukhu)आई है.धूमल ने खुद इस मसले पर बयान दिया. धूमल ने कहा कि आज तक सुक्खू ने कोई ऐसा काम नहीं बताया जो उन्होंने सरकार को कहा और पूरा नहीं किया गया हो.

सेवादल कांग्रेस की जागो हिमाचल यात्रा 19 जून से, सरकार की जनविरोधी नीतियों को बताएंगे

हिमाचल कांग्रेस सेवादल जागो हिमाचल यात्रा निकालेगी. इस यात्रा के माध्यम से पार्टी की नीतियों और सरकार की जनविरोधी कार्य को बूथ स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया जाएगा. जागो हिमाचल यात्रा 19 जून को शिमला से शुरू होगी और 20 अगस्त को ऐतिहासिक गांधी चौक पर इसका समापन होगा.हमीरपुर में पत्रकारों से (Anurag Sharma press conference) बातचीत करते हुए सेवादल प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने यह बात कही.

मोनलाम ग्रैंड तिब्बती डिक्शनरी अनावरण समारोह: प्राचीन भारतीय संस्कृति और ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण: दलाई लामा

दलाई लामा धर्मशाला के मैक्लोडगंज में मुख्य बौद्ध मंदिर त्सुगलगखांग के प्रांगण में मोनलाम ग्रैंड तिब्बती डिक्शनरी(Monlam Grand Tibetan Dictionary) के अनावरण समारोह में शामिल (Dalai Lama attended a program in Dharamshala)हुए इस डिक्शनरी में 223 खंड हैं.

Weather Update of Himachal: देश के कई हिस्सों में होगी बारिश, हिमाचल में भी बरसात के आसार

देश के कई हिस्सो में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. केरल में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. केरल छत्तीसगढ़ सहित देश के कई हिस्सों में बारिश होगी. वहीं, हिमाचल की बात की जाए तो प्रदेश में शनिवार को भी बारिश के आसार रहेंगे. (Himachal Weather Update)वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 30 मई को मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

Petrol Diesel Rate in Himachal: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol Diesel Price Today 28 MAY 2022) नहीं हुआ है.

PM Modi Roadshow: शिमला में पीएम मोदी का होगा रोड शो, 30 मिनट तक देश भर के लाभार्थियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को शिमला आ (PM Modi visit Shimla) रहे हैं. वह यहां रैली को भी संबोधित करेंगे और रोड शो में भी जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे. इसके अलावा देश भर में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से चर्चा करेंगे. पीएम मोदी की रैली को लेकर रिज मैदान पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं.