ये क्या बोल गए राजीव शुक्ला: बंद कराओ बाली जी की चमचागिरी बहुत हो चुकी..देखे वीडियो

दिवंगत कांग्रेस नेता जीएस बाली का जन्मदिवस 27 जुलाई को था. इस दौरान नगरोटा बगवां में कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला बाल मेले एवं बेरोजगार रैली में शामिल होने (Rajeev Shukla on GS Bali) आए थे, लेकिन उस समय उनका दिया गया बयान अब वायरल हो रहा है. जानकारी के मुताबिक कुछ पत्रकार उनसे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन पीछे से दिवंगत नेता जीएस बाली और उनके बेटे आरएस बाली के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी. राजीव शुक्ला मीडिया के माध्यम से जो बात पहुंचाना चाहते थे वह शोर शराबे के चलते नहीं पहुंच पा रही थी. बस फिर क्या था, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला के मुंह से निकल गया बंद कराओ बाली जी की चमचागिरी बहुत हो चुकी. वहीं, बाली समर्थकों में इसको लेकर नारजगी भी दिख रही है.वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस सूत्रों की मानें तो आरएस बाली का टिकट करीब-करीब तय माना जा रहा है.

Monkeypox in Himachal: बद्दी में एक युवक में दिखाई दिए मंकी पॉक्स के लक्षण, सैंपल दिल्ली भेजे गए

औद्योगिक क्षेत्र बद्दी (monkeypox seen in baddi) में एक युवक में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने के बाद सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए है. जिसकी रिपोर्ट 4 दिन के अंदर आएगी. युवक चंडीगढ़ में नौकरी करता है और बुधवार को घर आया था.

करसोग में भनौती के पास भूस्खलन, बगशाड -सेरी सड़क बंद, वाहन फंसने से दूध सप्लाई प्रभावित

करसोग में शुक्रवार रात से हो रही बारिश के चलते नौती के पास भूस्खलन होने से (landslide in Karsog)बगशाड- सेरी सड़क बंद हो गई. भूस्खलन के चलते दोनों ओर वाहन फंस गए और दूध की सप्लाई भी प्रभावित हो गई.

Himachal Pilot Mohit Rana Martyred: MiG-21 क्रैश में हिमाचल का सपूत मोहित राणा शहीद, आज चंडीगढ़ में होगा अंतिम संस्कार

राजस्थान के बाड़मेर में क्रैश हुए मिग-21 में हिमाचल के मोहित राणा शहीद (Himachal Pilot Mohit Rana Martyred) हो गए हैं. मोहित मंडी जिले के संधोल के रहने वाले थे. शहीद मोहित राणा का अंतिम संस्कार आज चंडीगढ़ में किया जाएगा.बता दें कि गुरुवार रात को राजस्थान के बाड़मेर में एक मिग-21 विमान क्रैश हुआ था. जिसमें सवार दोनों पायलट शहीद हो गए. पढ़ें पूरी खबर...

सुंदरनगर में फंदा लगाकर आत्महत्या, लुधियाना का रहने वाला था मृतक

मंडी जिले के बल्ह थाना अंतर्गत रत्ती इलाके में एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर (suicide in sundernagar) ली. मृतक पंजाब के लुधियाना का रहने वाला था.पुलिस मामले की जांच कर रही है.

हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग ने 3 साल में जुटाए 77.61 करोड़, 20 हजार गोवंश को मिला सहारा: वीरेंद्र कंवर

हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना (Himachal Pradesh Gau Seva Aayog) 1 फरवरी 2019 को हुई थी. अब तक आयोग ने 77,61,20, 537 रुपए की राशि एकत्र की है. इसमें से अब तक 58,47,16, 057 रुपये की राशि खर्च की गई है. पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हिमाचल को बेसहारा गौवंश से मुक्त करना है. इसके लिए हिमाचल सरकार लगातार कार्य कर रही है.

बद्दी के बालद खड्ड में तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर, तीन लोगों ने तैरकर बचाई अपनी जान

हिमाचल में बारिश का दौर जारी है. वहीं, भारी बारिश से (Heavy Rainfall in Himachal) लगातार नदी-नालों का जलस्तर भी बढ़ रहा है. शुक्रवार शाम करीब साढ़ें छह बजे बद्दी के साथ लगते बालद खड्ड में अचानक पानी का स्तर बढ़ने से बीच नदी में एक ट्रैक्टर फंस गया. इसमें तीन लोग सवार थे. इस दौरान ट्रैक्टर सवार तीनों लोग कुछ देर तक तो ट्रॉली पर खड़े रहे. मगर जैसे ही ट्रैक्टर और ट्रॉली पलटी तो वह तीनों खड्ड में गिर गए. इस दौरान तीनों ने होशियारी दिखाई (Tractor Swept Away In Balad Khad Baddi) और तेज बहाव के बीच तैरते हुए खड्ड के दूसरी ओर निकल गए.

हमीरपुर में एक साथ जली मां-बेटी की चिताएं, दिल्ली में सड़क हादसे में हुई थी मौत

हमीरपुर जिले के लंजियाना की रहने वाली मां-बेटी का अंतिम संस्कार (Cremination Of Mother And Daughter in Hamirpur) हुआ. बता दें कि बेटी अपनी मां को लेकर विदेश जाना चाहती थी. इसी के चलते 24 जुलाई की रात को दोनों मां-बेटी दिल्ली के लिए रवाना हो गईं. उनके साथ उनकी एक महिला रिश्तेदार भी थी. गाड़ी को भी परिवार का ही एक युवक चला रहा था. सोमवार सुबह दिल्ली पहुंचते ही गाड़ी की एक बस से जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में मां-बेटी और महिला रिश्तेदार की मौत हो गई जबकि एक 18 महीने का बच्चा और गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

सोलन की मंडी में सुविधाओं का टोटा, दलदल के बीच हो रहा करोड़ों का सेब व्यापार, आढ़ती और बागवान परेशान

सोलन जिले की सेब मंडी (Solan Apple Market) में सुविधाओं के अभाव के कारण आढ़तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिससे सेब व्यापार पर काफी असर पड़ रहा (Lack of facilities in Solan Apple Market) है. मंडी में शेड के निर्माण कार्य और बारिश के कारण मिट्टी दलदल बन चुकी है. इससे व्यापारियों और आढ़तियों को काफी दिक्कतें पेश आ रही है. पढ़ें पूरी खबर...

Himachal High Court: चरस के साथ पकड़े व्यक्ति को स्पेशल जज ने सुनाई थी 10 साल की सजा, हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त

हिमाचल हाई कोर्ट ने (Himachal High Court) कथित तौर पर 4 किलो 9 सौ ग्राम चरस के साथ पकड़े नेपाली मूल के नंदा बहादुर को दोष से मुक्त करते हुए उसे सुनाई दस साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा को खारिज कर दिया. पढ़ें पूरी खबर...