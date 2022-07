किन्नौर में आफत की बारिश! कभी फट रहे बादल, कहीं बाढ़ तो कहीं भूस्खलन, अब तक करोड़ों की संपत्ति का नुकसान

जनजातीय जिला किन्नौर में लगातार हो रही बरिश लोगों के लिए मुसिबत का सबब बनी हुई है. आए दिनों हो रही बारिश के चलते कहीं बाढ़ तो कही बादल फट (Cloudburst in Kinnaur) रहे हैं. जिससे अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है. मंगलवार को भी किन्नौर में बारिश के चलते कई जगह बाढ़ आई और बादल भी फटे. प्रशासन की ओर से सभी जगह राहत और बचाव कार्य जारी है. पढ़ें पूरी खबर...

सर्वे के आधार पर हो CANDIDATE का फैसला, अगर मैं जिताऊ नहीं तो मुझे भी न मिले टिकट: विक्रमादित्य सिंह

कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस पार्टी में टिकट आवंटन को लेकर एक बार फिर अपना पक्ष रखा है. सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में उन्होंने सर्वे के आधार पर टिकट आवंटन करने की वकालत की (Vikramaditya Singh on ticket allocation) है. उन्होंने कहा कि जो जीतने वाला उम्मीदवार नहीं है, उन्हें टिकट न दिया जाए. चाहे वो मैं ही क्यों न हूं.

COVID UPDATE OF HIMACHAL: हिमाचल में दूसरे दिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 500 पार , कांगड़ा में सबसे ज्यादा मामले

हिमाचल में लगातार दूसरे दिन कोरोना पॉजिटिव केस का आकंड़ा 500 पार (COVID UPDATE OF HIMACHAL) रहा.सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले 184 कांगड़ा में निकले. वहीं, दूसरे नंबर पर राजधानी शिमला में 91 कोरोना संक्रमित केस सामने आए हैं.

ये कैसी मस्ती! रामपुर में युवक ने चलती बस के नीचे डाला पैर, वीडियो वायरल

शिमला जिले के रामपुर से एक अजीबोगरीब सा मामला सामने आया है. रामपुर पुलिस थाने के बाहर एनएच-5 पर एक युवक ने अपना पैर जानबूझकर चलती एचआरटीसी बस के नीचे डाल (Man put his foot under the moving bus) दिया. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो (Rampur viral video) रहा है. वहीं इस दौरान आसपास से गुजर रहे लोगों ने उसे यह कारनामा करते हुए देखा. जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस थाना रामपुर को दी. वहीं पुलिस ने जब वहां लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला की युवक ने खुद अपना पैर बसे के टायर के नीचे डाला था, जिस वजह से उसे चोट आई है. हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है. आप भी देखें ये वायरल वीडियो..

हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र: शिक्षा विभाग की छुट्टियों पर रोक, जानें कब से जाना होगा लगातार..

प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों की 1 से 13 अगस्त तक की छुट्टियों पर रोक लगा दी (Education Department holidays canceled) है. यह रोक विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर लगाई गई है. मानसून सत्र 10 से 13 अगस्त तक चलेगा.

Himachal Assembly Election 2022: जयराम का कौल सिंह पर पलटवार, कहा- उनकी योग्यता का जिक्र देशभर में हुआ था

विधानसभा चुनाव करीब आते (Himachal Assembly Election 2022) ही भाजपा-कांग्रेस में बयानबाजी की धार तेजी होती जा रही है. सीएम जयराम ने कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने जयराम की काबिलियत को लेकर सवाल उठाया था. जयराम ठाकुर ने कहा कि कौल सिंह की ठाकुर की योग्यता का जिक्र कुछ सालों पहले देशभर में हुआ था. दरअसल सीएम का आशय कौल सिंह ठाकुर के ऑडियो विवाद को लेकर था.

Technical University Hamirpur: प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित, जानें कौन-कौन रहे टॉपर

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने सामान्य प्रवेश परीक्षा (कॉमन एंट्रेंस टेस्ट) का परिणाम घोषित कर (declared common entrance exam result) दिया. अब मेरिट के आधार पर सीटों को भरा जाएगा.

खील कुफरी- माहूंनाग रोड होगी चौड़ी, 36 करोड़ की डीपीआर तैयार

करसोग के धार्मिक पर्यटन स्थल माहूंनाग को जोड़ने वाली सड़क को चौड़ा (DPR ready for Mahunag Road) किया जाएगा. इसको लेकर पहले चरण में 36 करोड़ की लागत से काम किया जाएगा. खील कुफरी से माहूंनाग तक सड़क को चौड़ा करने के लिए वन विभाग की करीब 144 बीघा भूमि की कटाई होगी.

Weather Update of Himachal: हिमाचल में बारिश से नुकसान का दौर जारी, आभी और सताएगा मानसून, यहं जानें मौसम का हाल

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई. जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में अभी बरिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 23 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं.

उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर के घर चोरी, नंगल स्थित आवास में दिया शातिरों ने वारदात को अंजाम

हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर (Industries Minister Bikram Thakur) के घर को चोरों ने निशाना बनाया है. चोरों ने मंत्री के घर पर सामान बिखेरा है, लेकिन साथ लगते मकान से सोने के आभूषण चोरी हुए हैं. वहीं, पुलिस के द्वारा रोपड़ से फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी है.