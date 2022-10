आज आएगा सैलेरी का मैसेज, कुछ विभागों के कर्मचारियों का एरियर भी बैंक खाते में क्रेडिट होने की संभावना

देश सहित देव भूमि हिमाचल में त्योहारी सीजन चल रहा है. मां की आराधना में पहाड़ी राज्य लीन है. वहीं ,आ प्रदेश में सैलेरी डे भी है. दोपहर तक कर्मचारियों के बैंक खाते में सैलेरी के अलावा एरियर का अमाउंट आना करीब-करीब तय है. (Himachal employees will get arrears today)

District Court Shimla: पुलिस ने अदालत में पेश कर दी दूसरे ब्रांड की बीयर, आरोपी बरी

पुलिस की लापरवाही के कारण हिमाचल प्रदेश की जिला शिमला अदालत चक्कर से (District Court Shimla ) अवैध शराब रखने का आरोपी बरी हो गया. पुलिस ने आरोपी से जिंगारो बीयर की 24 बोतलें पकड़ी थीं, लेकिन अभियोग के दौरान पुलिस ने अदालत के समक्ष थंडरबोल्ट बीयर की बोतलें पेश कर दीं. पढ़ें पूरा मामला...

Shardiya Navratri 2022: मां दुर्गा का छठा रूप हैं देवी कात्यायनी, पूजा करने से मिलेगी डर से मुक्ति

आज के दिन मां दुर्गा की छठी विभूति मां कात्यायनी की पूजा की जाती है. शास्त्रों के अनुसार कात्यायन ऋषि के तप से प्रसन्न होकर (Maa Katyayani Puja) मां आदि शाक्ति ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में अवतरित हुईं थी, ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता कात्यायनी कहलाती हैं. मां शक्ति के नवदुर्गा स्वरूपों में मां कात्यायनी देवी को छठा रूप माना गया है. किस तरह करें मां कात्यायनी की पूजा, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में आज खिली रहेगी धूप, देश में ऐसा रहेगा मौसम

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल की बात की जाए तो मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन प्रदेश में 5 अक्टूबर के बाद एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा.

मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में नवजात बच्ची की मौत मामले में जांच तो दूर जवाब तक नहीं दे पा रहा काॅलेज प्रबंधन

हमीरपुर में कथित तौर पर गलत टीका लगाने से दो दिन की नवजात बच्ची की मौत का मामला वीरवार देर शाम सामने आया था. लेकिन अभी तक मामले में जांच तो दूर काॅलेज प्रबंधन जवाब (newborn girl death in Medical College Hamirpur) तक नहीं दे पा रहा है. मामले में मेडिकल काॅलेज हमीरपुर के प्रधानाचार्य से लेकर संबंधित विभाग के एचओडी के पास कोई जवाब ही नहीं है. पढ़ें पूरी खबर...

सीनियर एडवोकेट अंकुश दास सूद होंगे हिमाचल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नए मुखिया

हिमाचल हाइकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव अधिवक्ता अरविंद शर्मा की अध्यक्षता में हुए. हिमाचल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अंकुश दास सूद (Senior Advocate Ankush Dass Sood) होंगे. वहीं, उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट तरुण शर्मा और सचिव पद के लिए एडवोकेट अभिलाषा कौंडल को चुना गया. पढ़ें पूरी खबर...

International Kullu Dussehra: दशहरा उत्सव के दौरान 23 स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था, आदेश जारी

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव (International Kullu Dussehra) को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है. इस उत्सव में किसी को कोई परेशानी न हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है. वहीं, इस उतस्व में पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए भी विशेष रणनीति बनाई गई है. उत्सव के दौरान पार्किंग को लेकर किसी तरह की परेशानी पेश न आए इसके लिए 23 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है. आखिर पार्किंक की व्यवस्था कहां-कहां की गई है, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

एनएचएम, एचआरटीसी व जिला परिषद कर्मियों को सीएम जयराम का भरोसा, रिटायरमेंट आयु पर बड़ी घोषणा

शुक्रवार को प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के मंडी में आयोजित जिलास्तरीय कार्यक्रम 'एक शाम मंडी के कर्मचारियों के नाम' कार्यक्रम (Ek Shaam Mandi Ke Karamcharion Ke Naam program) शिरकत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार कदम उठाए गए हैं. वहीं, जो मांगे लंबित पड़ी हैं उन्हें लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएंगे.

हिमाचल में 80 वर्ष से अधिक आयु के 122093 मतदाता, चुनाव आयोग करेगा सभी को सम्मानित

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में चुनाव आयोग 80 वर्ष से अधिक के मतदाताओं को सम्मानित करेगा राज्य में इस समय 80 वर्ष से अधिक आयु के 1 लाख 22 हजार 93 मतदाता हैं. वही, 100 साल से अधिक आयु के 1190 वोटर्स हैं. निर्वाचन आयोग इन सभी को सम्मानित करेगा. जिला कांगड़ा की सुलह सीट पर सबसे अधिक 2936 वोट्स हैं. फतेहपुर सीट पर 72 शतायु मतदाता हैं. (Voters above the age of 100 years in Himachal)

करसोग विधानसभा क्षेत्र से तीन महिलाएं टिकट की कतार में, BJP और कांग्रेस किसी ने अब तक महिला को नहीं बनाया उम्मीदवार

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर प्रदेश में राजनीतिक दलों को अब बस चुनावी तारीखों के ऐलान का इंजतार है. विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है. इसी कड़ी में करसोग विधानसभा क्षेत्र में पहली बार तीन महिलाएं टिकट को लेकर दावेदारी पेश की है. अगर यहां से कोई पार्टी महिला को टिकट देती है तो यह पहला मौका होगा जब इस सीट से महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में होगी. (Karsog assembly constituency)

