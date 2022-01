शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल (WEATHER UPDATE OF HIMACHAL) ली है. बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी हो (alert for rain in himachal) रही है. वहीं, बर्फबारी की वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है. शिमला के ऊपरी इलाकों कुफरी, ठियोग और चौपाल में बर्फबारी की वजह से सड़क अवरुद्ध हो गई हैं. सड़क पर बर्फ की वजह से गाड़ियां स्किड (VEHICLE SKIDS IN SHIMLA) हो रही हैं. उपमडंल चौपाल के खिड़की में बर्फबारी की वजह से 10 लोग फंस गए थे. जिन्हें पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित (PEOPLE RESCUED FROM CHAUPAL) स्थान पर पहुंचाया है.

उपमंडल चौपाल के खिड़की में सड़क पर बर्फ की वजह से 10 लोग वहां फंस गए थे. काफी प्रयास के बाद भी गाड़ियां नहीं निकल पायीं. ऐसे में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई कि कुछ लोग सड़क पर फिसलन की वजह से खिड़की के पास फंसे हुए हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ियों को धक्का मार निकाला. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बर्फबारी में बिना जरूरी काम के घर से ना निकले और यदि निकलना भी पड़े तो सावधानी पूर्वक चलें.

पुलिस ने लोगों के लिए सलाह दी (Shimla Police alert on snowfall) है कि वह ऐसे चालकों के साथ यात्रा ना करें, जिनके पास बर्फीले क्षेत्रों में वाहन चलाने का अनुभव ना हों. बर्फबारी के दौरान किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता के लिए 0177-2812344 व 112 सहित 88947-28034 फोन नबंर पर संपर्क करें. वहीं, चालक वाहनों को धीमी गति से चलाएं.

आपको बता दें कि पर्यटकों व स्थानीय लोगों को बर्फ के बीच से सुरक्षित निकालना पुलिस का लक्ष्य है. पुलिस के जवानों ने कई पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को बर्फ के बीच से निकालकर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है. कई बार देखने में आया है कि कुछ पर्यटक बर्फबारी को देखने कुफरी की ओर रवाना होते हैं, जितने में वे वापस शिमला आने के लिए सोचते हैं, इसी दौरान वे बर्फ के बीच फंस जाते हैं. पुलिस कई गाड़ियों को सुरक्षित होकर बर्फ के बीच से निकाला है.

बर्फबारी के दौरान पुलिस अपने फेसबुक पेज पर भी समय-समय पर अपडेट दे रही है. जैसे रोड बाधित होता है, जाम लगता है या फिर पर्यटक फंस जाते हैं. इस तरह की जानकारी पुलिस लोगों के लिए देती रहेंगी. लोगों को पुलिस के गाइडलाइन की भी पालना करनी होगी, ताकि बर्फबारी से आसानी से निपटा जा सके.

