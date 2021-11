शिमला: हिमाचल में निजी शिक्षण संस्थान (private educational institutions) नियमों की अवहेलना (disobey the rules) कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश निजी संस्थान रेगुलेटरी कमीशन (HP Private Institutions Regulatory Commission) ने इसे स्वीकार किया है. शिमला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष (Chairman of the Private Educational Institutions Regulatory Commission) मेजर जनरल अतुल कौशिक (Major General Atul Kaushik) ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 17 निजी विश्वविद्यालय (17 private universities) हैं.

16 में से 6 यूनिवर्सिटी NAAC की मान्यता प्राप्त (6 NAAC accredited universities) हैं. 500 प्राइवेट इंस्टीट्यूट (500 Private Institute) हैं. उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित इन संस्थानों में अयोग्य शिक्षक भर्ती (unqualified teacher recruitment in himachal) किए हैं. मिली शिकायतों के बाद जांच में 30 से 35 फीसदी शिक्षा अयोग्य (30 to 35 percent teachers are ineligible) पाए गए.

अतुल कौशिक (atul kaushik) ने बताया कि हिमाचल में हॉस्पिटल कम जबकि नर्सिंग कॉलेज (Nursing College) ज्यादा हैं. प्रदेश में 48 नर्सिंग कॉलेज (48 Nursing College) हैं, जिनमें नर्सिंग कर रही लड़कियों को प्रशिक्षण के लिए हॉस्पिटल कम पड़ रहे हैं. नर्सिंग व बीएड कॉलेज में ज्यादा अवहेलना हो रही है. उन्होंने बताया कि निजी संस्थानों से 55 से 56 शिकायतें मिली हैं, जिसमें वेबसाइट से डिग्री बेची जा रही हैं. मानव भारती सहित ऐसी फर्जी डिग्री (fake degree) बेचने वालों पर कार्रवाई की जा रही है.अध्यक्ष ने बताया कि 350 छात्र मानव भारती यूनिवर्सिटी में हैं, जिनपर फेक डिग्री (Manav Bharati University Fake Degree) बेचने का मामला चल रहा है. छात्रों को वहां से दूसरे विवि में भेजा जाएगा. हिमाचल प्रदेश निजी संस्थान रेगुलेटरी कमीशन (Himachal Pradesh Private Institutions Regulatory Commission) के पास मैन पावर की कमी है ऐसे में कमेटियों का गठन (constitution of committees) कर मॉनिटरिंग की जा रही है. उन्होंने बताया कि सरकार से कमीशन को ताकतवर बनाने के लिए जरूरी संसाधनों की मांग (resource demand) भी उठाई गई है. वहीं, अतुल कौशिक ने बताया कि 25 नवंबर को सोलन जिले के जेपी विश्वविद्यालय (Jaypee University of Solan District) में रोजगार मेले का आयोजन (job fair organized in solan) किया जाएगा. आयोग की पहल पर यह पहला रोजगार मेला (first job fair) होगा. इस तरह के तीन और रोजगार मेलों का आयोजन आने वाले दिनों में किया जाएगा. देश की 30 नामी कंपनियां (30 reputed companies) इस मेले में आकर युवाओं के साक्षात्कार लेंगी (will interview youth) और उनका चयन (selection) करेंगी.

