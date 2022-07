सीएम जयराम का हमीरपुर दौरा: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज हमीरपुर जिला के दौरे (CM Jairam Hamirpur tour) पर हैं. वे यहां टाउन हॉल हमीरपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कारगिल विजय दिवस समारोह में शामिल होंगे.

शिमला में कांग्रस का प्रदर्शन: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी के समन के विरोध में प्रदेश कांग्रेस आज रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे सत्यग्रह (Congress protest in shimla) करेगी.

हिमाचल मौसम अपडेट: हिमाचल प्रदेश में (Himachal Weather Update) अभी बारिश का दौर जारी (rain in himachal) रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 29 जुलाई तक मौसम खराब रहने के (Monsoon in Himachal) आसार हैं. इकसे लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया (Weather forecast of himachal Pradesh) है.

नेशनल हेराल्ड मामला: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस (National Herald case) में आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हो सकती हैं.

5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी: आज 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी होने (5G Spectrum Auction) जा रही है. इसमें 4.3 लाख करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम की बोली लगेगी.