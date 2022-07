वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप: ओरेगन में चल रहे 18वें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप (World Athletics Championships) में आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है. खास इसलिए कि इस दिन भारत के दो जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और रोहित यादव मेडल पाने की कोशिश में उतरेंगे. यूं तो उन्होंने पहले ही फाइनल में पहुंचकर इतिहास बना दिया है, लेकिन यदि दोनों में से कोई भी मेडल लाने में कामयाब होते हैं तो यह भारत के 19 साल के सूखे को खत्म कर देगा.

चंबा का मिंजर मेला: चंबा का अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला (Minjar Fair of Chamba) आझ से शुरू होने जा रहा है. हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक ये मेला अगले सात दिन तक चलेगा. इस बार मेला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर आधारित होगा. मेले का शुभारंभ राज्यपाल करेंगे मेले.

हिमाचल मौसम अपडेट: हिमाचल प्रदेश में (Himachal Weather Update) अभी बारिश का दौर जारी (rain in himachal) रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 जुलाई तक मौसम खराब रहने के (Monsoon in Himachal) आसार हैं. इकसे लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया (Weather forecast of himachal Pradesh) है.

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का संबोधन: देश के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद अपने कार्यकाल के आखिरी दिन शाम आज 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे.

भारत-वेस्टइंडीज क्रिकेट मैच: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रही वनडे सीरीज (India West Indies Cricket Match) का दूसरा मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा.